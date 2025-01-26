وفاءً لمسيرته.. رئيس مدينة بورفؤاد يكرم مساعد محافظ بورسعيد ورئيس المدينة السابق|صور

كرّم الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اللواء محمد عامر مساعد محافظ بورسعيد لشئون الأحياء والمتابعة ورئيس مدينة بورفؤاد السابق، عقب بلوغه سن التقاعد القانوني، وذلك بحضور سمر موافي رئيس حي الشرق ، والمهندسة نادية رشوان سكرتير المدينة السابقة ، ومحمد رفعت سكرتير المدينة، وعدد من مديري إدارات ديوان مجلس المدينة.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور إسلام بهنساوي عن سعادته بمشاعر الحب والتقدير والوفاء التي سادت الاحتفالية، مثمناً حجم الإنجازات التي تحققت بالمدينة خلال تولي اللواء محمد عامر رئاسة مدينة بورفؤاد، مشيراً إلى حرصه الشديد على تكريم اللواء محمد عامر داخل ديوان مجلس المدينة عقب سنوات حافلة بالعطاء داخل أروقة المحافظة ،مؤكداً على أهمية التعاون المثمر في الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا للارتقاء بمستوى الحياة بمدينة بورفؤاد والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة.

وقال رئيس مدينة بورفؤاد، اننا نعطي درسا اليوم من دروس التربية العسكرية وهو ثقافة عطاء و تكريم النماذج المشرفة التي تتفانى في عملها، مؤكدا أن اللواء محمد عامر رجل عسكري من المقام الاول و يعتز بالانتماء للقوات المسلحة خلال مسيرته المهنية سواء في القوات المسلحة أو العمل التنفيذي ضرب أروع الامثلة للاخلاص في العمل، والتفاني في أداء واجباته ومهامه وحبه لوطنه و أبناء الوطن ، و تمتعه بالاخلاق العالية التي يشهد بها كل من تعامل معه

وفي سياق متصل، توجه اللواء محمد عامر ، بخالص الشكر والتقدير للدكتور إسلام بهنساوي لدعوته لهذا التكريم ، متمنيا له مواصلة التنمية والتطوير والخير والرخاء لمدينة بورفؤاد وأبنائها ، كما توجه بالشكر لأهالي بوسعيد عامة ، و جميع من عملوا تحت قيادته بصفة خاصة ، وكل من كان له دور و تعاون في خدمة الوطن وإحداث التغيير .

أكد اللواء محمد عامر أن كافة إدارات الديوان شهدت تطوراً كبيراً على غرار المشروعات المطورة فى كافة القطاعات ، مؤكداً أن إدخال منظومة التحول الرقمي بالمدينة ساهم فى الإرتقاء بالمستوى الإداري والخدمات المقدمة للمواطن ، وعملت على توفير الوقت والجهد من خلال سرعة إنجاز الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والدقة ، وساهمت فى تحقيق مستويات كبيرة من الرضا لدى المواطنين ، وذلك بعد الإستعانة بالوسائل الإلكترونية والرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية و متميزة .

وقام رئيس مدينة بورفؤاد بتقديم كتاب الله ودرع المدينة للواء محمد عامر تقديراً لمسيرته المهنية المشرفة، متمنيا له التوفيق والصحة والسعادة.