تحذير في أمريكا لترامب من ترحيل المهاجرين بشكل جماعي خلال فترة قصيرة

قالت صحف أمريكية إن مساعي الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين القادمين من دول العالم أمر سيضر أمريكا كثير خاصة كثير من المهن التي يقبل عليها المهاجرون.

وذكرت الصحف أن الأشخاص، المهاجرين الذين يعملون كعمال يوميين في مجال البناء في وظائف للمساعدة في بناء وتجديد المنازل في جميع لوس أنجلوس مهددون ما يعني وجود فراغ في العمال لن يسده الامريكيون ما يعني ارتفاع الأسعار والخدمات المقدمة .



وهناك أشخاص يعملون في كاليفورنيا منذ أكثر من 30 عاما، إلا أنهم لا يحملون وثائق.

لكن الآن، قد يؤدي احتمال الترحيل الجماعي في ظل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إلى خسارة عمال البناء مثل سيزار القادم من المكسيك ويقف يعوق بشكل خطير الجهود الرامية إلى إعادة بناء أكثر من 12 ألف مبنى يقدر أنها دمرتها الحرائق .

