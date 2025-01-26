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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: البدء فى توزيع طعوم مكافحة القوارض على المديريات

مكافحة الآفات
مكافحة الآفات
شيماء مجدي
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قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن إدارات الإدارة المركزية لمكافحة الآفات تقوم بعمليات المرور الدوري على مديريات الزراعة لمتابعة حال المحاصيل الزراعية ومدى تأثرها بالآفات المختلفة وتوعية المزارعين بالممارسات الخاصة بمكافحة الآفات والاستخدام الامن للمبيدات.

 حيث تابع رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أداء الإدارة خلال هذا الأسبوع والذي أسفر عن:


- المرور على ٢٧ مركز في عشرة محافظات بمشاركة مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للحشائش ضمن حملة مكافحة الحشائش.


- عقد عدد 2 ندوة في محافظة دمياط والقليوبية عن الاستخدام الأمن لحبة الغلة والحد من تناولها والاسعافات الأولى حال تناولها عن طريق الخطأ، وذلك بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.


- اصدار عدد ١٠ تراخيص لشركات التبخير.


- المرور على محال مبيدات الآفات بالتعاون مع المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية ولجنة مبيدات الآفات الزراعية حيث بلغ عدد المحال التي تم المرور عليها خلال هذا الأسبوع 111 محل مبيدات.


- المرور على زراعات البنجر والفول وباقي المحاصيل الشتوية حيث بلغ عدد لجان المرور 30 لجنة من الادارة العامة لمكافحة الآفات وادارات المناطق الستة.


- المرور على حدائق الفاكهة لمتابعة أعمال الرش ضد الحشرات الثاقبة الماصة والعفن الهبابي في المانجو من خلال 10 لجان وعقد عدد 2 دورة تدريبية.


- جمع عدد ١٦٢ عينة ضمن البرنامج القومي لرصد متبقيات من الحقول بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.


- المرور على مزارع النخيل حيث بلغ عدد مرات المرور على المزارع 27 حالة مرور للتعرف على الإصابة بسوسة النخيل الحمراء وكيفية علاجها، كما تم عقد 2 من الدورات التدريبية في محافظات الجيزة (الواحات البحرية)، الشرقية (مركز منيا القمح)، الإسماعيلية (التل الكبير).


- توزيع طعوم مكافحة القوارض على المديريات والبدء في متابعة نشر الطعوم في بؤر الإصابة في المديريات المختلفة ضمن الحملة القومية المكافحة القوارض.


- عقد عدد ٢١ ندوه للمرأة الريفية عن اضرار القوارض وكيفية الوقاية والعلاج منها.
- إطلاق المفترس الاكاروسي في مساحة 238 فدان فراولة لمكافحة الاكاروس الأحمر.


وقد افتتح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ورشة العمل تحت عنوان " المحاكاة الميدانية لتنمية المهارات وحل المشكلات للسيطرة على الجراد الصحراوي" لرفع كفاءة السادة المهندسين العاملين بمكافحة الجراد الصحراوي ضمن سلسلة ورش العمل التي تتم بالتعاون مع منظمة للأغذية والزراعة (الفاو) حيث حضرها المدير التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى حضرها 20 متدرب.

مكافحة الآفات مكافحة الافات الاستخدام الامن

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