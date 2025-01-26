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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى عيد الشرطة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
همت الحسينى
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شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الإحتفال بذكرى عيد الشرطة، الذي أقامته مكتبة مصر العامة بالمنصورة، وأكد أن عيد الشرطة وتضحيات جهاز الشرطة ورجالها ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري العظيم.

وألقى محافظ الدقهلية كلمة استهلها بطلب الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، مؤكدا أن تضحيات رجال الشرطة ستظل رمزا للصمود والنضال والقوة فى تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة وبسالة وإخلاص رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر آمنة مطمئنة، وأن ذكرى عيد الشرطة وتضحياتهم ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري، ووجه تحية عرفان وتقدير لجهاز الشرطة مؤكدا أنهم الدرع والحصن والأمن والأمان ويضربون المثل في المسئولية والوطنية والتضحية.

وأكد المحافظ ان جهاز الشرطة برجاله يضرب المثل للمسئولية والوطنية التي بدورها ترسخ قيم العطاء والاخلاص والتضحية والتجرد في حب الوطن والاخلاص له لتكون أعمالنا خالصة لوجه الله، موجها كل الشكر لرجال الشرطة الأوفياء الذين يقدمون الكثير من العطاء والتضحية.

كما وجه "مرزوق " تحية إجلال وامتنان لأسر وأهالي الشهداء جميعا من الشرطة والجيش، ووجه الشكر إلى الدكتورة رباب عبد المؤمن مدير مكتبة مصر العامة على جهودها في تنظيم الحفل، وللقائمين على هذا الاحتفال وكل التقدير لفريق كورال مكتبة مصر العامة، وقدم تحية شكر وتقدير لفريق كورال مكتبة مصر العامة، وأكد أن الشرطة المصرية هي صمام الأمن والأمان للشعب المصري والتي تثبت يومًا بعد يوم بسالتها وقدرتها على حفظ مقدرات الوطن وتحقيق رسالتها في خدمة الشعب والحفاظ على الأمن الداخلي.

وأهدى محافظ الدقهلية درع المحافظة وشهادات التقدير لأسر الشهداء تكريما لتضحياتهم، مؤكداً أننا مهما قدمنا ومهما قولنا لن توفيكم الكلمات حقوقكم، وأهدى والدة وحرم الشهيد أحمد حسين شهادات تقدير ودرع المحافظة، وأصر على وجود ابنة الشهيد بجانبه، كما أهدى درع وشهادة تقدير لأسرة الشهيد المقدم أحمد السيد متولي استلمها نيابة عنهم الصحفى إيهاب نظيم، وأهدى درع وشهادة تقدير لزوجة الشهيد أمين شرطة ابراهيم درويش، كما أهدى درع وشهادة تقدير إلى اللواء سامح عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأندية الشرطة الأسبق، مصاب تفجيرات مديرية أمن الدقهلية، ودرع وشهادة تقدير للواء راضي عبد المعطي عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة ورئيس جهاز حماية المستهلك السابق.

وألقى كل من الشيخ سامي عجور مدير عام منطقة الوعظ، والأنبا اكسيوس أسقف المنصورة وتوابعها، واللواء راضي عبد المعطي بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، كلمة عبروا فيها عن تقديرهم لجهود جهاز الشرطة ورجالها والتضحيات العظيمة التي قدموها ويقدموها، مؤكدين أننا ننعم بالأمن والأمان بفضل جهودهم وعطائهم داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وشرطتها وجيشها من كل مكروه وسوء.

الدقهلية محافظ مدير امن اسر

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