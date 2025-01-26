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حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها

التصالح على مخالفات البناء
التصالح على مخالفات البناء
محمد غالي
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يبحث عدد كبير من المواطنين عن الحالات التي يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون، والمخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، في ظل التعديلات والتسهيلات التي أُقرت بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023.

ويهدف هذا القانون إلى تنظيم إجراءات التصالح في بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، ما يوفر الفرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية وتفادي العقوبات المحتملة.

ويستعرض "صدي البلد" الحالات التي يجوز فيها التصالح، وفقًا للقانون والشروط المحددة التي يجب مراعاتها من قبل المعنيين.

الحالات التي يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء

وأصدر القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، وذلك لتحديد كيفية التقدم بطلبات التصالح وتنظيم إجراءات التصالح مع تحديد أنواع المخالفات التي يمكن التصالح عليها.

وجاء في المادة (2) من القانون أنه يمكن للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي وقعت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، الصادرة قبل العمل بالقانون، بشرط ألا تؤثر المخالفات على السلامة الإنشائية للبناء.

كما يسمح القانون بالتصالح في بعض المخالفات البنائية التي تمت قبل العمل بالقانون في الحالات التالية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي تفتقر إلى مخططات تفصيلية معتمدة.
2. التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وتحديدًا في الحالات التي وقعت قبل اعتماد خط التنظيم أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق بشرط اتفاق صاحب التصالح مع أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات المتعلقة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز وفقًا لقانون التراث المعماري، بشرط أن تكون المخالفات قد حدثت قبل تسجيل المبنى في السجل الخاص بالمباني ذات الطراز المعماري.

التصالح على مخالفات البناء 2025


5. المخالفات التي تمت في العقارات الواقعة ضمن المناطق ذات القيمة المتميزة.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني بشرط أن لا تؤثر على حركة الملاحة الجوية.
7. البناء على أراضٍ مملوكة للدولة وفقًا للقوانين المنظمة لتقنين وضع اليد.
8. تغيير استخدام العقارات في المناطق التي تم اعتماد مخططات تفصيلية لها، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب مع الاستخدامات المسموح بها.
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات الاستثنائية.

وفي وقت لاحق، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتمديد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تنتهي في 4 نوفمبر المقبل.

وتشير المعلومات إلى أن الحكومة تستعد لإنهاء مهلة تقديم طلبات التصالح، حيث يتبقى 41 يومًا فقط حتى انتهاء الفترة المحددة. 

ويتعين على المخالفين تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة لتجنب العقوبات المقررة.

يحدد القانون أن تقديم طلب التصالح يجب أن يتم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من سريان اللائحة التنفيذية، مع دفع رسم فحص قد يصل إلى خمسة آلاف جنيه، حسب فئات الرسم المحددة في اللائحة التنفيذية.

الحالات التي لا يمكن التصالح بمخالفات البناء 

أما الحالات التي لا يمكن التصالح فيها، فتشمل المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية للبناء أو تقع على أراضٍ محمية مثل مناطق الآثار أو المجاري المائية. 

كما لا يجوز التصالح في حالات تغيير استخدام أماكن إيواء السيارات مثل تحويل الجراجات لأغراض أخرى.

وبالنسبة للمخالفات التي يتم التصالح فيها، فهي تشمل تغيير استخدام العقارات، التعديات على الشوارع التخطيطية، التعدي على حقوق الارتفاق، المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك البناء في المناطق ذات القيمة المتميزة، والتجاوزات في قيود الارتفاعات الجوية، وكذلك البناء على أراضي الدولة في بعض الحالات.

في حال انتهاء المهلة أو تمديدها، يجب على المخالفين التصالح لتجنب العقوبات التي تشمل حظر توصيل المرافق، عدم القدرة على تسجيل العقار، وحرمانهم من بعض أوجه الدعم.

تظل فرصة التصالح متاحة للمخالفين خلال الفترة المقررة، مما يساعدهم على تسوية أوضاعهم القانونية والابتعاد عن العقوبات الإدارية.

مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء الحالات التي يجوز فيها التصالح الحالات التي لا يمكن التصالح بمخالفات البناء

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