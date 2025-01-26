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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف السفارة الأمريكية براتب شهري يتجاوز 85 ألف جنيه .. الشروط وموعد التقديم

وظائف السفارة الأمريكية براتب شهري يتجاوز 85 ألف جنيه (الشروط وموعد التقديم)
وظائف السفارة الأمريكية براتب شهري يتجاوز 85 ألف جنيه (الشروط وموعد التقديم)
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وظائف السفارة الأمريكية .. أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الرسمي، عن توافر فرص عمل في وظائف أخصائيي مشاركة عامة «البورصات»، في إطار حرص السفارة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الالتحاق بالسفارة للعمل بها، والحاصلين على مؤهلات دراسة مناسبة للعمل في تلك المؤسسة.

وظائف السفارة الأمريكية

السفارة الأمريكية حرصت على توضيح تفاصيل الوظائف المطلوبة، والمرتبات، وآخر موعد للتقديم والمسؤوليات والشروط المطلوبة، كما يأتي:

راتب وظائف السفارة الأمريكية وموعد التقديم

حدّدت السفارة الأمريكية آخر موعد للتقديم للوظائف المطلوبة ليكون 29 يناير الجاري، براتب سنوي يصل إلى 21 ألفًا و229 دولارًا، بما يعادل مرتب يتخطى 85 ألف جنيه شهريًّا.

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وظائف السفارة الأمريكية براتب شهري يتجاوز 85 ألف جنيه (الشروط وموعد التقديم)
وظائف السفارة الأمريكية براتب شهري يتجاوز 85 ألف جنيه (الشروط وموعد التقديم)

شروط وظائف السفارة الأمريكية

  • الحصول على تصريح طبي وأمني.
  • الخضوع لفحص طبي قبل التوظيف.
  • الحصول على درجة جامعية في الاتصالات، أو التسويق، أو علم الاجتماع، أو الإحصاء، أو الاقتصاد القياسي، أو ما يعادلها محليًا.
  • تقييم المؤهلات والمتطلبات المذكورة في إعلان الوظيفة الشاغرة.
  • قد يُطلب منك إكمال اختبار اللغة أو المهارات قبل التوظيف.
  • يجب عليك إكمال نموذج الطلب وتقديم المستندات المطلوبة.
  • يجب أن يتناول طلبك جميع مؤهلات ومتطلبات الوظيفة بما في ذلك التعليم والخبرة واللغة وأي معرفة أومهارات أو قدرات مدرجة.
  • أن يكون لديك 4 سنوات من الخبرة في مجال المشاركة العامة، أو الاتصالات، أو أبحاث السوق، أو استطلاعات الرأي، أو إدارة المشاريع.
  • يشترط خبرة إشرافية لا تقل عن عام واحد.

طريقة التقديم في وظائف السفارة الأمريكية

يمكن للراغبين في التقديم في وظائف السفارة الأمريكية الدخول للموقع الرسمي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، واختيار الوظائف التي يرغب في التقديم لها، ثم يتم ملء البيانات المطلوبة للتقديم على الوظائف. 

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