محافظ قنا يعلن تخصيص 50 مليون جنيه للاستثمار في القطاع البيئي

أعلن محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه للاستثمار في القطاع البيئي بالمحافظة، متضمنا إنشاء 21 حديقة عامة، وتحويل بعض المصالح الحكومية للعمل بالطاقة المتجددة وصولًا إلى تعميم هذا النهج، وإنارة الشوارع بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تطوير محطة الصالحية للفرز وإعادة تدوير المخلفات.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم في الاحتفال باليوم الوطني للبيئة 2025، تحت شعار "مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل"، وبرعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع جمعية عين الخيرية بحضور نائب المحافظ الدكتور حازم عمر، والسكرتير العام للمحافظة حسام حمودة، ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون البيئة والمجتمع الدكتور محمد سعيد، ومدير جهاز شئون البيئة الحسيني محمد، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب الصحفيين والإعلاميين.

وأوضح محافظ قنا -خلال كلمته- أن الاحتفال باليوم الوطني للبيئة يعكس نموذجًا للعمل المشترك الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مقدرات الوطن من خلال ترشيد استهلاك المياه، والاتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة في كافة القطاعات، وتشجيع الزراعة العضوية، وتحقيق الاستفادة المثلى من المخلفات بمختلف أشكالها، بما يسهم في جعل مدينة قنا أكثر استدامة وخضرة.

من جهته، أكد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون البيئة والمجتمع الدكتور محمد سعيد، أن الجامعة تسعى إلى إعداد أجيال قادرة على التكيف مع متطلبات البيئة من خلال تعزيز الوعي البيئي، وتنظيم برامج توعية، والاعتماد على الطاقة الشمسية، فضلًا عن دعم ريادة الأعمال الخضراء، وتحفيز مراكز البحوث لتقديم حلول بيئية مبتكرة.

من جانبه، أوضح مدير جهاز شئون البيئة أن الجهاز يركز على توعية المواطنين بمخاطر التلوث البيئي بأشكاله المختلفة، وذلك عبر حملات توعية مستدامة تهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة.

وفي ختام الاحتفالية، وجه المحافظ القيادات التنفيذية بتنظيم مسابقة تحمل شعار "أجمل قرية وأجمل شارع"، داعيًا إلى التوسع في زراعة الأشجار والحد من قطعها، في إطار مبادرة "قنا مدينة خضراء".