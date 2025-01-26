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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تهجير الفلسطينيين من غزة مرفوض.. سمير فرج يكشف تفاصيل موقف مصر الثابت

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين
يوسف أيمن
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أكد اللواء دكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تعني بالضرورة ضياع قضيتهم، مشيرًا إلى أن مصر ترفض هذه الدعوات بكل قوة للحفاظ على القضية الفلسطينية.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة “الحدث اليوم”، أضاف فرج أن مصر قد تحملت العديد من التحديات من أجل دعم القضية الفلسطينية، وأن موقفها الثابت برفض التهجير يعكس حرصها على حماية الهوية الفلسطينية.

وأشار الخبير العسكري إلى أن هذه الدعوات تهدد التركيبة السكانية الفلسطينية بشكل كبير، محذرًا من مغبة استمرارها.

كما تطرق إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرًا أنه “شخص غير متوقع في تصرفاته” حيث تحدث عن إمكانية طلبه من مصر ترحيل الفلسطينيين.

وقال فرج إن هذا الطرح مرفوض بشكل قاطع من قبل مصر.

واختتم فرج بتأكيد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا منذ بداية الأزمة في رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان قد وعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وهو وعد توثقه تصريحات عباس نفسه.

مصر سيناء محمود عباس فلسطين غزة عبدالفتاح السيسي سمير فرج الفلسطينيين

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