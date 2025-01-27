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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يبحث مع وفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المشاركة المجتمعية

رئيس مدينة بورفؤاد يبحث مع وفد المنظمة المصرية لحقوق الانسان ترسيخ المشاركة المجتمعية
رئيس مدينة بورفؤاد يبحث مع وفد المنظمة المصرية لحقوق الانسان ترسيخ المشاركة المجتمعية
محمد الغزاوى
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التقى الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، وفد المنظمة المصرية لحقوق الانسان والتنمية، لاستعراض ومناقشة عددًا من الموضوعات والمشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية التي تهم المواطنين من أبناء مدينة بورفؤاد.

وقال رئيس مدينة بورفؤاد إننا جميعًا نسعى لبذل كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحقيق مطالبهم المشروعة، بأن يبذل كل منا الجهود المخلصة في موقعه، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي منا بذل كل الجهود من أجل المواطنين، وتخفيف العبء عنهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى أهمية ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن لدينا جمعيات ومجتمع مدني تقوم بدور متميز في المشاركة في توفير خدمات ومشروعات.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد رئيس مدينة بورفؤاد

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