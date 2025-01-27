المخرج إبرام نشأت يتعرض لحادث بسيارته

تعرض المخرج إبرام نشأت لحادث بسيارته نقل على إثرة الى المستشفى.

وكتب أحد أصدقائه على فيسبوك: “ادعوا للمخرج إبرام نشأت عمل حادثة بالعربية وطالع على المستشفى”.

وعلى جانب آخر كان قد استضاف صدى البلد المخرج إبرام نشأت، وكشف المخرج إبرام نشأت عن أصعب المشاهد التى تعرض لها أثناء تصوير مسلسل ب 100 راجل الذى عرض فى رمضان الماضى.

وقال إبرام نشأت فى ندوة صدى البلد: العمل ككل صعب وبه كثير من المشاهد التى تعتبر ماسترسين خاصة أن بعض المشاهد التى تخاطب المشاعر لأن بطلة العمل غالية تتعرض لعديد من المصاعب فى بداية حياتها.



وأضاف إبرام نشأت: ولكن من أصعب المشاهد التى تم تصويرها مشهد الخناقة فى موقف السيارات والذى يظهر فيه عدد كبير من المجاميع والنجوم وكان ذلك يحتاج إلى نوع من السيطرة والتركيز فى حركة كل شخص داخل المشهد.