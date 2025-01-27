السبانخ معروفة بكونها مصدرًا غنيًا بالحديد والعناصر الغذائية المهمة للجسم، وهي الخيار المثالي لتحضير أطباق خفيفة وصحية. مكعبات السبانخ هي وصفة مبتكرة ومميزة يمكنكِ تقديمها كمقبلات أو وجبة خفيفة مليئة بالطاقة والفوائد.

إليكِ الطريقة الكاملة لتحضير مكعبات السبانخ الشهية، للشيف سلمي الحافظ.

المقادير لطريقة عمل مكعبات السبانخ الصحية بمذاق شهي

2 كوب من أوراق السبانخ الطازجة المغسولة جيدًا والمفرومة ناعمًا.

2 بيضة متوسطة الحجم.

نصف كوب من الجبنة الفيتا المفتتة أو جبنة البارميزان (حسب الرغبة).

نصف كوب من البقسماط (فتات الخبز).

نصف كوب من الشوفان المطحون (اختياري لزيادة القيمة الغذائية).

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 فص ثوم مهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة).

رشة من جوزة الطيب (اختياري).

طريقة تحضير مكعبات السبانخ

تجهيز السبانخ:

1. سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.



2. أضيفي الثوم المهروس وقلبيه حتى تظهر رائحته.



3. أضيفي السبانخ المفرومة وقلبيها لمدة 2-3 دقائق حتى تذبل قليلاً وتتخلص من السوائل الزائدة.



4. اتركي السبانخ لتبرد قليلاً.

كلها حديد وطاقة: طريقة عمل مكعبات السبانخ الصحية بمذاق شهي

تحضير الخليط:

1. في وعاء كبير، اخلطي السبانخ المطهية مع البيض، الجبنة، البقسماط، والشوفان.



2. أضيفي التوابل (الكزبرة، الفلفل الأسود، الملح، وجوزة الطيب) وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس.



3. إذا كان الخليط لينًا، يمكنكِ إضافة القليل من البقسماط حتى يصبح سهل التشكيل.

تشكيل المكعبات:

1. خذي كمية صغيرة من الخليط وشكليها على هيئة مكعبات صغيرة أو كرات حسب الرغبة.



2. ضعيها في صينية مبطنة بورق زبدة ومدهونة بقليل من زيت الزيتون.

4. خبز مكعبات السبانخ:

1. سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.



2. اخبزي مكعبات السبانخ لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية ومتماسكة.



3. يمكنكِ قليها في الزيت إذا كنتِ تفضلينها مقرمشة، لكن الخبز يجعلها صحية أكثر.

التقديم:

قدمي مكعبات السبانخ ساخنة مع صوص الزبادي بالثوم أو صوص التغميس المفضل لديكِ مثل صوص التشيلي الحلو أو صوص الطحينة.

كلها حديد وطاقة: طريقة عمل مكعبات السبانخ الصحية بمذاق شهي

نصائح لضمان نجاح مكعبات السبانخ:

1. اختاري السبانخ الطازجة ذات الأوراق الخضراء الزاهية للحصول على أفضل طعم.



2. إذا كنتِ تريدين نكهة إضافية، أضيفي مكعبات صغيرة من الجزر المبشور أو الذرة إلى الخليط.



3. يمكنكِ تفريز المكعبات بعد تشكيلها وقبل خبزها لاستخدامها لاحقاً.

كلها حديد وطاقة: طريقة عمل مكعبات السبانخ الصحية بمذاق شهي

لماذا مكعبات السبانخ؟

لأنها وصفة سهلة، خفيفة، ومليئة بالفوائد الصحية التي تناسب الجميع، من الأطفال إلى الكبار. جربيها كوجبة خفيفة بعد يوم طويل أو قدميها كمقبلات مميزة على مائدتك!