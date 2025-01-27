قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلمة تاريخية لأبو العينين: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين أشعلت المنطقة بأسرها
الرجل الاستثناء.. السيسي يحظى بدعم شعبي غير مسبوق بسبب موقفه من غزة
شديد البرودة .. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء
أبو العينين في كلمة تاريخية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر .. ومصر ترفض تصفية القضية|فيديو
طريقة الاستعلام أونلاين عن شقتك بالإسكان الاجتماعي 2025 .. 3 خطوات
محمد أبو العينين: لا تنازل عن القضية الفلسطينية أو شبر واحد من أرض مصر
دعا المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي .. أبو العينين: مصر لن تقبل أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة إمام وخطيب مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية
لزيادة الإنتاجية.. 10 توصيات ذهبية للمزارعين يلزم اتباعها الفترة المقبلة
أمين الفتوى: الرهانات في نطاق الهزار محرمة شرعا
الضربة القاضية.. حزب الله يوجه رسالة حاسمة لإسرائيل
10 نقابات مهنية تعلن عن رفضها لتصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينين.. مشهد مسيرات العودة أكبر رد على محاولات تصفية القضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: استياء بين الرأي العالمي بشأن ازدواجية المعايير بشأن حقوق الإنسان

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
محمد القاضي
×

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك استياء بالغ من جانب الرأي العام في العالم كله من قضية ازدواجية المعايير، فحينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في منطقة معينة، تكون هناك مواقف معينة، وحينما يتعلق الأمر بمنطقة جغرافية أخرى، فنجد مواقف أخرى.


وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "دعني أكون صريحا، الرأي العام في مصر، المنطقة العربية، وبين الشباب والطلاب في كل دول العالم بما في ذلك الدول الغربية، كان لديه حالة شديدة من الاستياء حينما نتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان وقضايا تتعلق بمبادئ القانون الدولي، ففي الأزمة الأوكرانية نجد مواقف معينة من الدول الغربية".


وتابع: "وحينما نتحدث عن المأساة التي حدثت على مدار 15 شهرا نجد مواقف أخرى مضطربة ومختلفة، ولا بد أن يكون هناك معايير واحدة تطبق على كل دول العالم دون أن يكون هناك ازدواجية".

وزير الخارجية حقوق الإنسان الدكتور بدر عبد العاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل 2025

نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة والجيزة .. بالرقم القومي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

خدمات تهمك

تحذير من الأرصاد للمواطنين.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

1000 جنيه.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

6 آلاف جنيه في السنة.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

عمر زهران وخالد يوسف وزوجته

إخلاء سبيل عمر زهران في بلاغ جديد من شاليمار شربتلي وخالد يوسف

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي |قريبا هنا

زيزو

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن العروض المصرية لـ زيزو

شوبير

خلال ساعات… شوبير يفجر مفأجاة سارة لجماهير الأهلي عن الصفقة السرية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مجموعة نارية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

زيزو

إحصائية جديدة.. زيزو يتفوق على عماد متعب ووليد سليمان

عبد الله السعيد

بعد فوز الزمالك على الجونة.. إعلامي يتغزل في أداء عبد الله السعيد

بالصور

من داخل مصنع 200.. وزير الإنتاج الحربي: حريصون على جذب الاستثمارات وعقد شراكات جديدة

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، يتفقد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي)
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، يتفقد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي)
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، يتفقد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي)

بفستان أسود قصير.. هدى المفتي تشعل السوشيال ميديا

إطلالة هدي المفتي
إطلالة هدي المفتي
إطلالة هدي المفتي

نصائح فعالة لإزالة الخدوش من عدسات النظارات بطرق بسيطة وآمنة

نصائح فعّالة لإزالة الخدوش من عدسات النظارات
نصائح فعّالة لإزالة الخدوش من عدسات النظارات
نصائح فعّالة لإزالة الخدوش من عدسات النظارات

بالمكشوف ..هنا شيحة تتألق بإطلالة ساحرة تكشف عن جاذبية متجددة

بالمكشوف..هنا شيحة تتألق بإطلالة ساحرة تكشف عن جاذبية متجددة
بالمكشوف..هنا شيحة تتألق بإطلالة ساحرة تكشف عن جاذبية متجددة
بالمكشوف..هنا شيحة تتألق بإطلالة ساحرة تكشف عن جاذبية متجددة

فيديو

أنجي مراد

رسالة سببت قلق الجمهور .. فنانة شهيرة تثير الجدل هل هي في خــطر؟

محمد عبده

فاجأ الجمهور بنشر فيديو .. حقيقة اعتزال محمد عبده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد