صحي ولذيذ.. طريقة عمل الزبادي بالفواكه في المنزل

إذا كنتِ تحاولين تقديم زبادي بشكل مختلف إليكِ طريقة عمل الزبادي بالفواكه في المنزل بسهولة:

المكونات:

4 أكواب من الحليب (كامل الدسم أو قليل الدسم حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي (كمُخمِّر)

2-3 ملاعق كبيرة من السكر (اختياري)

الفواكه المفضلة (فراولة، مانجو، توت، موز... إلخ)

ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري)



الطريقة:

1. تحضير الحليب:

سخني الحليب في وعاء على نار متوسطة حتى يصبح دافئًا (لا يغلي)، بحيث تصل درجة حرارته إلى حوالي 40-45 درجة مئوية.



2. إضافة الزبادي المُخمِّر:

أضيفي ملعقتي الزبادي الطبيعي إلى الحليب الدافئ واخلطي جيدًا حتى يذوب تمامًا.



3. إضافة السكر والفانيليا (اختياري):

أضيفي السكر والفانيليا إذا كنتِ تفضلين نكهة حلوة ومميزة.



4. سكب الخليط في أوعية:

صبي الخليط في أكواب أو أوعية صغيرة مخصصة للزبادي.



5. إضافة الفواكه:

قطعي الفواكه إلى قطع صغيرة وضعيها فوق الزبادي. يمكنك وضعها في طبقة واحدة أو خلطها مع الخليط.



6. التخمير:

غطي الأوعية بغطاء أو قطعة قماش نظيفة وضعيها في مكان دافئ لمدة 6-8 ساعات (يمكن وضعها في فرن مطفأ لكن مسخن مسبقًا لبضع دقائق ليصبح دافئًا).



7. التبريد:

بعد التخمير، ضعي الزبادي في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.

ملاحظات:

يمكنكِ تحلية الزبادي بالعسل عند التقديم للحصول على طعم طبيعي وصحي.

للتزيين، أضيفي بعض شرائح الفواكه أو المكسرات قبل التقديم.



وبالهنا والشفا!