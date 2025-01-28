صحي ولذيذ.. طريقة عمل الزبادي بالفواكه في المنزل

إذا كنتِ تحاولين تقديم زبادي بشكل مختلف إليكِ طريقة عمل الزبادي بالفواكه في المنزل بسهولة:
المكونات:
4 أكواب من الحليب (كامل الدسم أو قليل الدسم حسب الرغبة)
2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي (كمُخمِّر)
2-3 ملاعق كبيرة من السكر (اختياري)
الفواكه المفضلة (فراولة، مانجو، توت، موز... إلخ)
ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري)
الطريقة:
1. تحضير الحليب:
سخني الحليب في وعاء على نار متوسطة حتى يصبح دافئًا (لا يغلي)، بحيث تصل درجة حرارته إلى حوالي 40-45 درجة مئوية.
2. إضافة الزبادي المُخمِّر:
أضيفي ملعقتي الزبادي الطبيعي إلى الحليب الدافئ واخلطي جيدًا حتى يذوب تمامًا.
3. إضافة السكر والفانيليا (اختياري):
أضيفي السكر والفانيليا إذا كنتِ تفضلين نكهة حلوة ومميزة.
4. سكب الخليط في أوعية:
صبي الخليط في أكواب أو أوعية صغيرة مخصصة للزبادي.
5. إضافة الفواكه:
قطعي الفواكه إلى قطع صغيرة وضعيها فوق الزبادي. يمكنك وضعها في طبقة واحدة أو خلطها مع الخليط.
6. التخمير:
غطي الأوعية بغطاء أو قطعة قماش نظيفة وضعيها في مكان دافئ لمدة 6-8 ساعات (يمكن وضعها في فرن مطفأ لكن مسخن مسبقًا لبضع دقائق ليصبح دافئًا).
7. التبريد:
بعد التخمير، ضعي الزبادي في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.
ملاحظات:
يمكنكِ تحلية الزبادي بالعسل عند التقديم للحصول على طعم طبيعي وصحي.
للتزيين، أضيفي بعض شرائح الفواكه أو المكسرات قبل التقديم.
وبالهنا والشفا!