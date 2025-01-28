رئيس الشيوخ الإسباني: كلمة أبو العينين أمام الجمعية البرلمانية تصب في مصلحة السلام

أكد خافيير ماروتو، رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، أن الجولة الأخيرة من الاجتماعات التي انعقدت للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد اليوم في إسبانيا، كانت مثمرة.

وأضاف ماروتو لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أنه تم الاستماع إلى العديد من الآراء حول ملفي السلام في الشرق الأوسط والهجرة غير الشرعية.

وأكد ماروتو أن الكلمة التي ألقاها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري، سواء في الجلسة العامة أو في الجلسات الخاصة، كانت تصب في مصلحة السلام في المنطقة، وكذلك في مصلحة جميع الأطراف المعنية.

وأشار ماروتو إلى أن أمن الدول الأوروبية يعتمد بشكل أساسي على أمن منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا توافقه مع ما طرحه أبو العينين بشأن ضرورة الحفاظ على عملية وقف إطلاق النار والوصول إلى سلام شامل وعادل في القضية الفلسطينية.

ولفت ماروتو إلى أن ما حدث في غزة كان دمارًا هائلًا، مشددًا على أنه إذا لم تعمل الدول الأوروبية بشكل جاد، سواء على المستوى البرلماني أو الحكومي، لتحقيق سلام شامل، فقد تعود الأمور إلى الوراء ويُعاد الوضع إلى نقطة الصفر.

وأكد ماروتو أنه اتفق مع النائب محمد أبو العينين على مواصلة العمل معًا لدعم وتعزيز ما حققته مصر في عملية وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة.