ارتداد العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بعد عمليات البيع الحادة لأسهم التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100،، بعد أن سجل المؤشر وستاندرد آند بورز 500 خسائر وسط عملية بيع حادة لأسهم التكنولوجيا.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% كذلك العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%. فيما انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 32 نقطة أو 0.07%.

حاولت أسهم التكنولوجيا المختارة تعويض الخسائر في التداول بعد ساعات ما بعد الإغلاق بعد عمليات البيع الحادة التي شهدتها اليوم في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أضافت إنفيديا لأسهمها 2.8% في تعاملات ما بعد ساعات العمل بعد أن عانت من انخفاض بنسبة 17% تقريباً يوم الاثنين، مما أدى إلى خسارة القيمة السوقية بما يقرب من 600 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض ليوم واحد لشركة أميركية في التاريخ.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على انخفاض حاد، ، بعد تراجع أسهم إنفيديا وشركات تصنيع الرقائق الأخرى بعد سطوع نجم نموذج ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق شركات الذكاء الاصطناعي الحاليين في الولايات المتحدة.

وفقد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو 87.85 نقطة أو 1.44% ليغلق عند 6013.39 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 607.47 نقطة أو 3.04% إلى 19346.83 نقطة. فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 291.54 نقطة أو 0.67% إلى 44715.79 نقطة.

وطرحت شركة ديب سيك DeepSeek الصينية الناشئة نموذجاً مجانياً تقول إنه يستخدم رقائق أرخص وبيانات أقل، مما أثار تساؤلات حيال توقعات المستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي سيقود الطلب في سلسلة التوريد من شركات تصنيع الرقائق إلى مراكز البيانات.

وقالت كيم فورست كبير مسؤولي الاستثمار في بوكيه كابيتال بارتنرز، إنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة بخصوص نموذج ديب سيك وتأثيره.

وأضافت "اليوم سيء لهذه الأسهم.. (لكن) ستتحدد قيمتها النهائية في اليومين المقبلين".

إلى ذلك، تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بشكل حاد في تداولات ما قبل السوق، حيث انخفضت أسهم Nvidia بنسبة 15%، كما خسرت مايكروسوفت Microsoft بنحو 7% وبالانتير Palantir نحو 8%. أما أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Amazon وMeta Platforms، فقد تراجعت بأكثر من 4% لكل منهما.

وفي تعاملات ، انخفضت أيضاً أسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل Micron وArm Holdings بأكثر من 8% و9% على التوالي.

كما تراجعت Broadcom وAdvanced Micro Devices بأكثر من 14% و5% على التوالي.

كما شهدت الأسهم المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي انخفاضات كبيرة، حيث هبطت أسهم Constellation Energy بنسبة 14% وVistra بنسبة 11%.

تأتي الانخفاضات الحادة في الوقت الذي يستعد فيه المتداولون لأسبوع كبير، حيث من المقرر أن يعلن أعضاء العظماء السبعة "Magnificent Seven" ميتا Meta ومايكروسوفت Microsoft وتسلا Tesla وأبل Apple عن أحدث نتائجهم الفصلية.

بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الفدرالي الأميركي اجتماعه الأول للسياسة هذا العام، لاتخاذ قرار بشأن مستوى أسعار الفائدة يوم الأربعاء. يتم تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية باحتمال يزيد عن 99% أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، وفقاً لأداة FedWatch الخاصة.