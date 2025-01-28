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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من أصل 260.. بني سويف ترد على 255 شكوى خلال شهر يناير الجاري

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم
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ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام، اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)، وأعضاء اللجنة من: الموارد البشرية، المتابعة، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية، والتخطيط العمراني، والاستثمار بالديوان العام، ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بالمديريات الخدمية .

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة"صوتك مسموع"ومؤشرات الأداء خلال الفترة من 1 إلى 25 يناير الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة 260 شكوى، تم الرد على 255 منها وجار فحص الشكاوى المتبقية، كما تم  عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا، حيث تم تلقي 35 شكوى والرد على كافة  الشكاوى.

كما تناول الاجتماع استعراض التقرير السنوى الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية ، وتضمن الإشارة إلى إجمالي الشكاوى التي تم استقبالها على المنظومة خلال عام 2024 قد وصل إلى  4632 شكوى ، فيما بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها  مبادرة "صوتك مسموع" خلال نفس العام  504 شكوى.

وأكد السكرتير العام أهمية الالتزام بتكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"بسرعة التعامل مع الشكاوى،التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، و ضرورة الرد على جميع الشكاوى.

بني سويف الفشن حازم عزت

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