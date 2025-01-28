محافظ البحر الأحمر يتفقد إنشاء 19 عمارة سكنية بمنطقة السوق الحضاري بالغردقة

قام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بزيارة مشروع الإسكان الاستثماري الجاري تنفيذه بجوار مجمع خدمات الدهار بمدينة الغردقة، لتفقد المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل إنشاء 19 عمارة سكنية بإجمالي 380 وحدة كاملة التشطيب. أشار المحافظ إلى أن هذه الوحدات سيتم بيعها بالمزاد العلني بعد الانتهاء منها، مما يعزز من موارد صندوق الإسكان بالمحافظة ويدعم مشاريع تنموية أخرى.

أضاف المحافظ أن المرحلة الأولى من المشروع، التي تم افتتاحها مسبقًا، تضمنت إنشاء 17 عمارة تحتوي على 340 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 106 و132 مترًا مربعًا. وقد تم تنفيذها بتمويل من صندوق الإسكان بالمحافظة وبإشراف مديرية الإسكان والمرافق.

وأكد أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ لضمان توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين وتتناسب مع التوسع العمراني المتزايد في الغردقة كما اوصى سيادته بعدم إقامة ملاعب لكرة القدم واقامة حضانة ومسجد وبرجولات بالمنطقة الوسطى للموقع.

وفي سياق آخر، افتتح اللواء عمرو حنفي إحدى العمارات السكنية والإدارية الجديدة ضمن مشروع يشمل إنشاء 4 عمارات أمام حديقة الأسرة بالغردقة. يضم المشروع 40 وحدة سكنية وإدارية بمساحات تتراوح بين 152 و287 مترًا مربعًا للوحدات السكنية، و91 إلى 98 مترًا مربعًا للوحدات الإدارية بالدور الأرضي. وقد تم تجهيز الوحدات بأحدث المعايير الهندسية لتوفير بيئة مريحة وآمنة.

أكد المحافظ أن هذه المشاريع تعكس جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الغردقة تشهد حاليًا طفرة تنموية كبيرة تشمل الإسكان والمرافق العامة بما يواكب النمو السكاني واحتياجات السوق العقاري.

في ختام الجولة، هنأ اللواء عمرو حنفي المواطنين بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مشيدًا بجهود كافة الجهات المعنية ومؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل خطوات هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي في محافظة البحر الأحمر.