فاتن عبد المعبود: المصريون شعب عظيم.. وموقفهم من تهجير الفلسطينيين رسالة مهمة

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن هناك حالة من الحراك الشعبي بين جميع فئات المجتمع من مجلس النواب والشورى والنقابات، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن التواصل مع الرئيس السيسي لبحث تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأضافت فاتن عبد المعبود خلال تقديم "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن موقف المصريين هو موقف شعبي رائع وموقف سياسي مصري واحد يرفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم، فالجميع وراء القيادة السياسية، مؤكدة أن تحرك الشعب المصري الواضح؛ هو رسالة مهمة مغزاها أن هذا الشعب هو شعب عظيم.

نرفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

أوضحت فاتن عبد المعبود، أنه فور تصريحات ترامب الأخيرة، نفى مصدر مصري رفيع المستوى، ما تردد بشأن وجود أي اتصال هاتفي أو أي تواصل بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بشأن الاتفاق على تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.