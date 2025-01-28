وزير الخارجية: المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر تم بنجاح

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن بعد التوصيات تتعارض مع نظام الدستوري المصري اذا تم رفضها، مضيفا اكدنا على الضمانات الكاملة والمحاكمة للعادلة للمتهمين.



وأضاف وزير الخارجية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك ضمانات قانونية تمنح للمحكوم عليه بالاعدام، متابعا أن كل أجهزة الدولة تلعب دورا في عملية المراجعة الدورية لملف حقوق الانسان.

وتابع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن هذه أنجح عمليه مراجعة دورية لملف حقوق الإنسان في مصر.