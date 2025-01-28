قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس عصابة سرقة الذهب في الفيوم
48 ساعة فقط.. فرصة أخيرة لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل قطع التيار
ما حكم الصلاة وراء إمام فعل أشياء قد تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب
أسعار الذهب في السعودية مساء تعاملات اليوم الثلاثاء
مشاركون بـ«ندوة التنسيقية»: الدولة قدمت برامج غير مسبوقة لتأهيل الشباب
وزير الخارجية: المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر تم بنجاح
تجميد شامل.. البيت الأبيض: وقف جميع المنح والقروض الفيدرالية بشكل مؤقت
مصر تعرض تقريرها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.. تعليق قوي من أحمد موسى| بث مباشر
نقيب الصحفيين: تنظيم فعاليات لرفض تهجير الفلسطينيين .. وتصريحات ترامب انحياز لإسرائيل
فاتن عبد المعبود: المصريون شعب عظيم.. وموقفهم من تهجير الفلسطينيين رسالة مهمة
كيف نربي أبنائنا في ظل وجود السوشيال ميديا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
مدرب منتخب شباب اليد: قرعة كأس العالم متوازنة.. وأحلامنا كبيرة بالبطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح مجمع معاهد لغات أزهري بمنطقة النور بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله
×

افتتح اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، معهد اللغات الأزهرى الجديد في منطقة النور بمدينة الغردقة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، بحضور ماجدة حنا نائب محافظ البحر الاحمر ، سليمان سكرتير عام المحافظة، العميد هيثم لاشين المستشار العسكري للمحافظة، اللواء تامر سمير رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، اللواء محمد سليم رئيس حي شمال الغردقة والدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الادارة المركزية لمنطقه البحر الاحمر الازهرية.

يهدف المشروع إلى رفع مستوى التعليم في المحافظة وتوفير بيئة تعليمية حديثة للطلاب.

المعهد الجديد يمتد على مساحة 7500 متر مربع، ويحتوي على مبانٍ متعددة تهدف إلى تقديم تعليم متميز للطلاب من مراحل رياض الأطفال وحتى الثانوية. كما يتضمن المعهد مبنى مخصصًا للبنين وآخر للبنات، ويستوعب نحو 1700 طالب وطالبة.

يتكون المبنى من عدة أدوار تشمل فصولًا دراسية، ومعامل علمية، وقاعات متعددة الأغراض. بالإضافة إلى وجود ورش تدريبية لتدريس مواد مثل التدبير المنزلي، فضلاً عن توفير مراكز صحية وزائرة صحية لخدمة الطلاب.

من ضمن المنشآت المهمة التي يضمها المعهد المصليات المخصصة للطلاب، حيث تحتوي كل مرحلة تعليمية على مصلى خاص بها. كما تضم المنشآت الإدارية حجرات للمديرين والمشرفين.

تم تنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون جنيه، وهي تكلفة كبيرة تعكس أهمية المشروع بالنسبة لقطاع التعليم في البحر الأحمر. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين العملية التعليمية في المحافظة.

المعهد إضافة هامة للنظام التعليمي في البحر الأحمر ، حيث يساهم في رفع جودة التعليم ويوفر بيئة تعليمية متكاملة تواكب احتياجات الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

مدينة الغردقة الغردقة حي شمال الغردقة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 على بوابة التعليم الأساسي| بالرقم القومي

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة الأجور.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين في هذا الموعد

نتيجة اولى ثانوي الترم الاول 2025

نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2025.. بالاسم ورقم الجلوس

الإيجار القديم

4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة

المتحدث باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة يزف بشرى عن إقرار الحزمة الاجتماعية: قريبا

الأمير محمد بن فهد

الديوان السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فهد آل سعود

نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة

ظهرت رسميا.. رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة "ابتدائي وإعدادي"

وزير التربية والتعليم

كيف ردت التعليم على حكم إلغاء إضافة العربي والدين للمجموع بالشهادات الدولية؟

ترشيحاتنا

مروة ناجي

الأحد والإثنين.. "واحد من الناس" يحيي ذكرى أم كلثوم بصوت مروة ناجي

النجمة دوللي شاهين

بالصور.. دوللي شاهين توقع كتابها "هودو" في معرض الكتاب

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

"انتى راحت عليكي" .. حورية فرغلي تكشف سر خلاف مع مخرج شهير | فيديو

بالصور

الكشف عن خطر في أكياس الشاي يهدد صحة المواطنين.. تعرف عليه

مخاطر إستخدام أكياس الشاي
مخاطر إستخدام أكياس الشاي
مخاطر إستخدام أكياس الشاي

فيروس جديد يضرب بريطانيا .. أعراض تشبه كورونا وهذه طرق العلاج

فيروس HMPV
فيروس HMPV
فيروس HMPV

حسام موافي يكشف أسبابا غامضة لإصابة الأطفال بالسمنة

أسباب غامضة لإصابة الأطفال بالسمنة يكشفها حسام موافي
أسباب غامضة لإصابة الأطفال بالسمنة يكشفها حسام موافي
أسباب غامضة لإصابة الأطفال بالسمنة يكشفها حسام موافي

رمضان 2025.. طرح بوسترات مسلسل "إخواتي"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

والد آلاء عبدالعزيز

والد آلاء عبد العزيز يكشف حقيقة مرضها: هقاضي كل اللي استغلوا أزمتها

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

"انتى راحت عليكي" .. حورية فرغلي تكشف سر خلاف مع مخرج شهير | فيديو

وزير الدفاع يتفقد أحدث منظومات التأمين الفنى والاصلاح بالورش الرئيسية للأسلحة

وزير الدفاع يتفقد أحدث منظومات التأمين الفنى والإصلاح بالورش الرئيسية للأسلحة

وفاة حسن مظهر

وفاة حسن مظهر تهز الوسط الفني.. رحل في عز شبابه وتفاصيل مرضه غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 45 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

المزيد