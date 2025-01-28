محافظ البحر الأحمر يفتتح مجمع معاهد لغات أزهري بمنطقة النور بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، معهد اللغات الأزهرى الجديد في منطقة النور بمدينة الغردقة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، بحضور ماجدة حنا نائب محافظ البحر الاحمر ، سليمان سكرتير عام المحافظة، العميد هيثم لاشين المستشار العسكري للمحافظة، اللواء تامر سمير رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، اللواء محمد سليم رئيس حي شمال الغردقة والدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الادارة المركزية لمنطقه البحر الاحمر الازهرية.

يهدف المشروع إلى رفع مستوى التعليم في المحافظة وتوفير بيئة تعليمية حديثة للطلاب.

المعهد الجديد يمتد على مساحة 7500 متر مربع، ويحتوي على مبانٍ متعددة تهدف إلى تقديم تعليم متميز للطلاب من مراحل رياض الأطفال وحتى الثانوية. كما يتضمن المعهد مبنى مخصصًا للبنين وآخر للبنات، ويستوعب نحو 1700 طالب وطالبة.

يتكون المبنى من عدة أدوار تشمل فصولًا دراسية، ومعامل علمية، وقاعات متعددة الأغراض. بالإضافة إلى وجود ورش تدريبية لتدريس مواد مثل التدبير المنزلي، فضلاً عن توفير مراكز صحية وزائرة صحية لخدمة الطلاب.

من ضمن المنشآت المهمة التي يضمها المعهد المصليات المخصصة للطلاب، حيث تحتوي كل مرحلة تعليمية على مصلى خاص بها. كما تضم المنشآت الإدارية حجرات للمديرين والمشرفين.

تم تنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون جنيه، وهي تكلفة كبيرة تعكس أهمية المشروع بالنسبة لقطاع التعليم في البحر الأحمر. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين العملية التعليمية في المحافظة.

المعهد إضافة هامة للنظام التعليمي في البحر الأحمر ، حيث يساهم في رفع جودة التعليم ويوفر بيئة تعليمية متكاملة تواكب احتياجات الطلاب في جميع المراحل التعليمية.