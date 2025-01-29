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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة بالرقم القومي .. ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة بالرقم القومي
نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة بالرقم القومي
ياسمين بدوي
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تستعد مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة خلال لتحميل نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة

ويمكن لمن يهمه الأمر الحصول على نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة من على رابط نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا

نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام

للحصول على نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة على بوابة التعليم الأساسي  لابد من اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا
  • ادخل الرقم القومي للطالب
  • حدد المرحلة الدراسية
  • حدد الصف الدراسي
  • حدد العام الدراسي
  • حدد الفصل الدراسي
  • اضغط على عرض النتيجة

 

نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة .. الصفوف المتاحة

من المقرر أن تشمل نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة نتائج الصفوف من الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي 

نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة

وكانت قد ظهرت منذ ساعات نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة "ابتدائي وإعدادي" إلكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة بيانات رسمية للكشف عن رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة "ابتدائي وإعدادي".

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة ابتدائي

بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، يمكن الان الدخول على رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة  “ابتدائي” من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/ 

وأشارت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، إلى أن رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة  “ ابتدائي” يتيح الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي للطالب او الطالبة فقط.

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة إعدادي

ووفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة أيضا ،  يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة “ إعدادي” للاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثانى الاعدادي للمدارس الحكومي والخاص من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/ 


وأشارت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، إلى أن رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة “إعدادي” يتيح الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط.

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