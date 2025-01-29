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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا للأطفال والكبار بالميكرويف

طريقة عمل بيتزا بالميكرويف
طريقة عمل بيتزا بالميكرويف
آية التيجي
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تعتبر طريقة عمل بيتزا بالميكرويف من وصفات المطبخ العربي، وهي وصفة سريعة وشهية مناسبة للعشاء، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار .

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل بيتزا بالميكرويف، وهي من الوصفات العربية، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ربع ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل بيتزا بالميكرويف

طريقة عمل بيتزا بالميكرويف

 

مقادير طريقة عمل بيتزا بالميكرويف :

1 كوب دقيق متعدد الاستخدامات

1/4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

4-5 ملاعق كبيرة ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة صلصة بيتزا

1/2 كوب جبن موزاريلا مبشورة

شرائح من الخضروات (فلفل ألوان، زيتون، مشروم) أو أي إضافات حسب الرغبة

طريقة عمل بيتزا بالميكرويف:

ـ لتحضير العجينة: في وعاء، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح.


ـ أضيفي زيت الزيتون وقلبي جيدًا.


ـ أضيفي الماء تدريجيًا واعجني حتى تتشكل عجينة ناعمة ولينة.


ـ افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح بحجم الطبق الذي ستستخدميه في الميكرويف.


ـ لتجهيز البيتزا: ضعي العجينة في طبق قابل للاستخدام في الميكرويف.


ـ افردي صلصة البيتزا على سطح العجينة.


ـ وزعي الجبن الموزاريلا بالتساوي.


ـ أضيفي الخضروات أو الإضافات الأخرى حسب رغبتك.


ـ الطهي في الميكرويف: ضعي الطبق في الميكرويف واضبطي الوقت على 4-5 دقائق على درجة حرارة متوسطة إلى عالية.


ـ تأكدي من ذوبان الجبن ونضج العجينة. إذا احتاجت وقتًا إضافيًا، ضعيها لمدة دقيقة أخرى.


ـ أخرجي البيتزا من الميكرويف بحرص، اتركيها لتبرد قليلًا، ثم قطعيها وقدميها.

ـ إذا كنتِ تفضلين العجينة أكثر هشاشة، يمكنك خبز العجينة وحدها لمدة دقيقة قبل وضع الصلصة والإضافات.

ـ يمكن استخدام خبز التورتيلا كبديل سريع للعجينة لتحضير بيتزا أسرع.

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