في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا للأطفال والكبار بالميكرويف

تعتبر طريقة عمل بيتزا بالميكرويف من وصفات المطبخ العربي، وهي وصفة سريعة وشهية مناسبة للعشاء، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار .
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل بيتزا بالميكرويف، وهي من الوصفات العربية، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ربع ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل بيتزا بالميكرويف
مقادير طريقة عمل بيتزا بالميكرويف :
1 كوب دقيق متعدد الاستخدامات
1/4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي
4-5 ملاعق كبيرة ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة صلصة بيتزا
1/2 كوب جبن موزاريلا مبشورة
شرائح من الخضروات (فلفل ألوان، زيتون، مشروم) أو أي إضافات حسب الرغبة
طريقة عمل بيتزا بالميكرويف:
ـ لتحضير العجينة: في وعاء، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح.
ـ أضيفي زيت الزيتون وقلبي جيدًا.
ـ أضيفي الماء تدريجيًا واعجني حتى تتشكل عجينة ناعمة ولينة.
ـ افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح بحجم الطبق الذي ستستخدميه في الميكرويف.
ـ لتجهيز البيتزا: ضعي العجينة في طبق قابل للاستخدام في الميكرويف.
ـ افردي صلصة البيتزا على سطح العجينة.
ـ وزعي الجبن الموزاريلا بالتساوي.
ـ أضيفي الخضروات أو الإضافات الأخرى حسب رغبتك.
ـ الطهي في الميكرويف: ضعي الطبق في الميكرويف واضبطي الوقت على 4-5 دقائق على درجة حرارة متوسطة إلى عالية.
ـ تأكدي من ذوبان الجبن ونضج العجينة. إذا احتاجت وقتًا إضافيًا، ضعيها لمدة دقيقة أخرى.
ـ أخرجي البيتزا من الميكرويف بحرص، اتركيها لتبرد قليلًا، ثم قطعيها وقدميها.
ـ إذا كنتِ تفضلين العجينة أكثر هشاشة، يمكنك خبز العجينة وحدها لمدة دقيقة قبل وضع الصلصة والإضافات.
ـ يمكن استخدام خبز التورتيلا كبديل سريع للعجينة لتحضير بيتزا أسرع.