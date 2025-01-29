قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السينما أنقذتني وأحترم مبادئي.. أحمد الحفيان يكشف أسرار مشواره الفني ويؤلف كتابًا لتحفيز الشباب |حوار
كيف تحوّل حب أحمد سليم لـ«حبيبة النجار» من سرٍّ خفي لمطلب جماهيري؟.. تفاصيل مثيرة
شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من اللحاق بمباراة مودرن سبورت
لا تشحن موبايلك حتى 100% .. اعرف السبب
أسطورة.. مروة ناجي: جيلي والأجيال القادمة ستظل تتعلم من كوكب الشرق أم كلثوم|فيديو
تفاصيل تعاقد الأهلي مع «تريزيجيه».. وحقيقة تنازله عن مستحقاته
دعاء مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا والسيئات.. واظب عليه وقت السحر
سوريا تطالب روسيا بعلاج أخطاء الماضي.. وموسكو: لا تغييرات بشأن القاعدتين العسكريتين
وزير الخارجية يكشف أبرز نقاط تقرير مصر الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي.. تفاصيل
الفنانة دي اللي عملتلي السحر.. حورية فرغلي تكشف المستور عن أزمتها الشهيرة |خاص
ناقد رياضي: تريزيجيه سيكون أهم صفقة للأهلي آخر 20 سنة
حيل فعّالة للتخلص من رائحة الدخان في منزلك .. الخل والقهوة أبرزها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2025 .. شاهد البوسترات الترويجية لمسلسل «كامل العدد 3»

دينا الشربيني
دينا الشربيني
تقى الجيزاوي
×

طرحت الصفحة الرسمية لقناة on البوسترات الدعائية للجزء الثالث من مسلسل كامل العدد ، والذى من المقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني٢٠٢٥.

وحقق مسلسل كامل العدد نجاحا كبيرا بعد عرض الجزء الأول والثاني فى مواسم رمضان ٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤.

وأعلن المنتج جمال سنان خلال الأيام الماضية عبر حسابه الرسمي انتهاء تصوير مشاهد من مسلسل "كامل العدد 3" في إسطنبول، حيث نشر صورة تجمعه مع الفنانة دينا الشربيني والمخرج خالد الحلفاوي.

وعلّق سنان قائلاً:"مع النجمة الجميلة قلباً وقالباً دينا الشربيني، حيث انتهينا من تصوير مشاهد مسلسل كامل العدد بموسمه الثالث في إسطنبول مع المخرج المميز خالد الحلفاوي، والعودة إلى مصر الحبيبة لاستكمال التصوير".

وأضاف:"موسم مميز جديد بعد النجاح الكبير للموسمين السابقين... تشاهدونه في رمضان بإذن الله.

 

 مسلسل كامل العدد 3

ويشهد الجزء الثالث من المسلسل انضمام عدد من النجوم الجدد، منهم حسين فهمي، إنجي المقدم، أحمد عبد الوهاب، عمرو صالح، ويوسف عمر.

"كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، وعدد آخر من النجوم. العمل من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد.

أبطال مسلسل كامل العدد ماراثون رمضان ٢٠٢٥ مسلسل كامل العدد٣

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

48 ساعة فقط.. فرصة أخيرة لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل قطع التيار

نتيجة الشهادة الإعدادية

ترقبوها خلال ساعات .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

صرف مرتبات

بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة

ظهرت رسميا.. رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة "ابتدائي وإعدادي"

بن شرقي

خلال ساعات.. الخطيب يحصل على وعد من الريان القطري لهذا السبب

الأمير محمد بن فهد

الديوان السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فهد آل سعود

نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الشرقية

نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الشرقية .. بالاسم ورقم الجلوس

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

ترشيحاتنا

أرشيفية

حسام الشاعر: مصر قادرة على مضاعفة عدد السياح لـ 30 مليون سائح هذا العام |فيديو

ارشيفيه

بسمة وهبة تحكي تجربتها في اليابان: "اتعلمت هناك أدفي جسمي"

تطبيق ديب سيك

خبير أمن المعلومات: deepseek هدد شركات عملاقة في أمريكا وتسبب في خسائر 400 مليون دولار

بالصور

مرض والدة آسر ياسين .. اعرف أهم المعلومات عنه

والدة الفنان آسر ياسين
والدة الفنان آسر ياسين
والدة الفنان آسر ياسين

كيف تحوّل حب أحمد سليم لـ«حبيبة النجار» من سرٍّ خفي لمطلب جماهيري؟.. تفاصيل مثيرة

حبيبة النجار
حبيبة النجار
حبيبة النجار

رمضان 2025 .. شاهد البوسترات الترويجية لمسلسل «كامل العدد 3»

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

حيل فعّالة للتخلص من رائحة الدخان في منزلك .. الخل والقهوة أبرزها

حيل تخلصك من رائحة الدخان في المنزل
حيل تخلصك من رائحة الدخان في المنزل
حيل تخلصك من رائحة الدخان في المنزل

فيديو

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

الفنانة دي اللي عملتلي السحر.. حورية فرغلي تكشف المستور عن أزمتها الشهيرة |خاص

ياسمين عز

قوليله بصوت شتوي «لؤه».. شوف ياسمين عز بعد ما قلبت على الرجالة بجد|فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رسائل مهمة من رئيس الوزراء خلال اجتماع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ثورة في علاج السرطان بأسرع وقت | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 45 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

المزيد