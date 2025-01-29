رمضان 2025 .. شاهد البوسترات الترويجية لمسلسل «كامل العدد 3»

طرحت الصفحة الرسمية لقناة on البوسترات الدعائية للجزء الثالث من مسلسل كامل العدد ، والذى من المقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني٢٠٢٥.

وحقق مسلسل كامل العدد نجاحا كبيرا بعد عرض الجزء الأول والثاني فى مواسم رمضان ٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤.

وأعلن المنتج جمال سنان خلال الأيام الماضية عبر حسابه الرسمي انتهاء تصوير مشاهد من مسلسل "كامل العدد 3" في إسطنبول، حيث نشر صورة تجمعه مع الفنانة دينا الشربيني والمخرج خالد الحلفاوي.

وعلّق سنان قائلاً:"مع النجمة الجميلة قلباً وقالباً دينا الشربيني، حيث انتهينا من تصوير مشاهد مسلسل كامل العدد بموسمه الثالث في إسطنبول مع المخرج المميز خالد الحلفاوي، والعودة إلى مصر الحبيبة لاستكمال التصوير".

وأضاف:"موسم مميز جديد بعد النجاح الكبير للموسمين السابقين... تشاهدونه في رمضان بإذن الله.

مسلسل كامل العدد 3

ويشهد الجزء الثالث من المسلسل انضمام عدد من النجوم الجدد، منهم حسين فهمي، إنجي المقدم، أحمد عبد الوهاب، عمرو صالح، ويوسف عمر.

"كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، وعدد آخر من النجوم. العمل من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد.