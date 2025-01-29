بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.. طريقة عمل الفول بالبيض

تعتبر طريقة عمل فول بالبيض وصفة شهية ومشبعة من وصفات المطبخ العربي، والتي يمكن تحضيرها على الفطور، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الفول بالبيض، وهي من الأكلات العربية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أل من نصف ساعة ، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الفول بالبيض

طريقة عمل الفول بالبيض

مقادير طريقة عمل الفول بالبيض:

1 كوب فول مدمس

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

1 فص ثوم مهروس (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة كمون

رشة ملح وفلفل أسود

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم (للتزيين)

طريقة عمل الفول بالبيض :

ـ لتحضير الفول: سخني زيت الزيتون أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.



ـ أضيفي الثوم المهروس (اختياري) وقلبي حتى تفوح رائحته.



ـ أضيفي الفول المدمس إلى المقلاة وقلبيه لمدة دقيقة.



ـ تبلي الفول بالكمون، الملح، والفلفل الأسود.



ـ لإضافة البيض: شكلي حفرتين صغيرتين في الفول داخل المقلاة.



ـ اكسر البيض فوق الحفرتين دون خفقه.



ـ غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة حتى ينضج البيض (حوالي 3-5 دقائق).



ـ أطفئي النار ورشي عصير الليمون فوق الفول.



ـ زيني بالبقدونس المفروم وقدميه ساخنًا مع الخبز البلدي أو التوست.

ـ يمكنك إضافة الطماطم أو الفلفل الأخضر المقطع مع الفول للحصول على نكهة إضافية.

ـ لضمان نكهة مميزة، استخدمي الفول المدمس الطازج الذي تعدينه في المنزل.