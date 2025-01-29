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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

داليا مصطفى تكشف حقيقة انفصالها عن شريف سلامة.. «مفيش ست أصيلة تطلب الطلاق»

شريف سلامة وداليا مصطفي
شريف سلامة وداليا مصطفي
تقى الجيزاوي
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تصدّر الثنائى شريف سلامة وداليا مصطفي مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بانفصالهما بشكل رسمي دون توضيح أسباب  الانفصال، ولم ترد داليا مصطفى على حقيقة الأمر حتى الآن مع التزام شريف سلامة الصمت التام .

أول رد من داليا مصطفى على حقيقة انفصالها

وبدأت القصة عندما ردّت الفنانة داليا مصطفي عن سؤال من أحد متابعيها بخصوص تفاصيل انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة ، وجاء السؤال كالاتي: “هو انتي اللى طلبتي الطلاق من شريف الأول؟”.

لترد داليا مصطفى فى فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام، أنها تستغرب هذا السؤال جدًا وأن الموضوع مجرد شائعة ولا يوجد أي نية فى انفصالها عن زوجها شريف سلامة .

واستكملت داليا مصطفى، معلقة: “مفيش ست أصيلة تطلب من جوزها الطلاق أنا وشريف متجوزين بقالنا 21 سنة وعندنا سلمي وسليم”.

داليا مصطفي ترفض التعليق على سؤال عمرو الليثي بشأن انفصالها عن شريف سلامة

وخلال الساعات الماضية ، تصدر خبر انفصال الثنائي مجددًا بعد أن وجه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي سؤالاً للفنانة داليا مصطفي خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" علي شاشة الحياة، لماذا انفصلت عن الفنان شريف سلامة على الرغم من أنك قلت على السوشيال ميديا إنه من الصعب أن أنفصل عن زوجي بعد زواج دام لـ 21 عامًا، ولم تنفِ الفنانة داليا مصطفي خبر انفصالها ولكنها التزمت الصمت مضيفة أنه أصعب قرار لم تتخذه حتى الآن لكنها سوف تتخذه قريبًا. 

عمرو الليثي شريف سلامة داليا مصطفي

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