هشام ماجد رفض وأسماء جلال تطلب 50 ألف دولار .. رامز جلال يفاوض أبطال أشغال شقة

يواصل الفنان رامز جلال التحضير لبرنامجه الجديد ، والمقرر البدء في تصويره بالمملكة العربية السعودية ، وتحديدًا في مدينة الرياض خلال الساعات القادمة.

وعلم صدي البلد أن القائمين علي البرنامج تواصلوا مع أبطال مسلسل " اشغال شقة 2 “ ، حيث رفض الفنان هشام ماجد الظهور في احدي الحلقات ، إلا أن فريق العمل يحاولون اقناعه بالعدول عن قراره .

فيما عرضت إدارة البرنامج علي الفنانة أسماء جلال الظهور كضيفة في احدي الحلقات ، حيث طلبت مبلغ 50 ألف دولار ، ومازالت المفاوضات مستمرة معها ، كما تواصلت إدارة البرنامج مع الفنان مصطفي غريب ، ويجرون مفاوضات معه .

وكان آخر أعمال رامز جلال هو فيلم أخي فوق الشجرة وشاركه في بطولته تارا عماد، نسرين طافش، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد ، ويزو ، محمد ثروت، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم .

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.