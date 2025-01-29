طريقة عمل الزلابية "لقمة القاضي"

قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، طريقة عمل الزلابية “لقمة القاضى”.

كوب ماء دافئ يزيد او ينقص

حسب نوع الدقيق المستخدم

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة سكر

2 كوب دقيق

رشة ملح

رشة فانيليا

1 ملعقة كبيرة نشا

للشربات

كوب ونصف سكر

كوب ونصف ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا

طريقة التحضير..

نضع الدقيق مع النشا مع رشة الملح والفانيليا مع الخميرة والسكر ونعجن بالماء دافئ

لحد ما يطلع لنا عجينه بتلزق كدا وقوامها كثيف

بعدها نغطيها ونسيبها تخمر لمده من ساعة لساعة إلا ربع

عندما يتخمر نحضر ملعقة صغيرة وطبق به بعض الزيت

نبلل الملعقة بالزيت وناخذ قطعة من العجين وتحمر بسيط بالزيت

تخرج الكرات من الزيت نصف سوي وتترك حتى تبرد

تقلى مرة ثانية حتى تصبح مقرمشة اكتر وأكتر

توضع بالشربات البارد التقيل