عليا الوفد تقرر مد الهيئة الوفدية لمدة عام من تاريخه بدون حذف أو إضافة

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد بأغلبية أعضائها، مد الهيئة الوفدية التى أجريت عليها انتخابات الهيئة العليا يوم 28 أكتوبر 2022 لمدة عام من تاريخه بدون حذف او إضافة.

يأتي ذلك من أجل الحفاظ على الهوية الوفدية لحزب الوفد واستنادا لشرعية الهيئة العليا ، وتأكيدا لقرار رئيس الحزب رقم 94 بتاريخ 19ديسمبر 2024 بتحصين الهيئة الوفدية الجمعية العمومية ، ونظرا لاقتراب مواعيد الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

الموقعين

1/فواد بدراوي

2/احمد أنيس سراج الدين

3/محمد فواد

4/حمادة بكر

5/السيد الصاوي

6/أنور عز الدين

7/طارق سباق

8/إبراهيم صالح

9/حمدي قوطة

10/خالد قنديل

11/محمدالاتربي

12/ياسر حسان

13/جمال شحاته

14/أميمة عوض

15/طارق تهامي

16/ابتهال الملاح

17/محمد مدينه

18/محمد الفقي

19/ايهاب عبدالعظيم

20/عمر عبدالجواد

21/ايمن محسب

22/طارق عبدالعزيز

23/هاني اباظه

24/محمد عبدالعليم

25/كاظم فاضل

26/محمد بركات

27/ محمود سامي

28/عبدالناصر

29/امل رامز

30/ مصطفي رسلان