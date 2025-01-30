مواصفات أودي Q8 موديل 2025 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، اودي Q8 موديل 2025 الجديدة، وتنتمي Q8 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

اودي Q8 موديل 2025 الجديدة

- أبعاد اودي Q8 موديل 2025 الجديدة

اودي Q8 موديل 2025 الجديدة

تتوافر سيارة اودي Q8 موديل 2025 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 4986 مم، وعرض 1995 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2995 مم .

- محرك اودي Q8 موديل 2025 الجديدة

اودي Q8 موديل 2025 الجديدة

تستمد سيارة اودي Q8 موديل 2025 الجديدة قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع الثبات وصولا إلي 100 كم/ٍاعة في مدة 5.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وبها قوة 340 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ اودي Q8 موديل 2025 الجديدة

اودي Q8 موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة اودي Q8 موديل 2025 الجديدة بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، وحساسات أمامية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق .

- مواصفات اودي Q8 موديل 2025 الجديدة

اودي Q8 موديل 2025 الجديدة

تمتلك سيارة اودي Q8 موديل 2025 الجديدة العديد من المميزات من ضمنها، زر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها جنوط رياضية، و GPS، وكاميرا خلفية للركن، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، وبها مقاعد كهربائية، وقفل مركزى للأبواب، وإنذار ضد السرقة، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وفتحة سقف بانوراما، وتكييف، وكراسي كهربائية، وبها مرايات كهربائية، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، ومرايات ضم كهربائية، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد .

- أسعار اودي Q8 موديل 2025 الجديدة

اودي Q8 موديل 2025 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة اودي Q8 موديل 2025 الجديدة تباع بسعر 7 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q8 موديل 2025 الجديدة تباع بسعر 7 مليون و 600 ألف جنيه .