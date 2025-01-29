عاجل.. إلغاء حفل تقديم عمر مرموش بسبب حريق

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إلغاء حفل تقديم الثلاثي عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس، بعد اندلاع حرائق خارج الملعب.

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان: “يؤكد نادي مانشستر سيتي لكرة القدم أن حريقًا اندلع في أحد أكشاك بيع البضائع الخارجية، الواقعة بالقرب من مدخل مدرج كولين بيل الغربي”.

وأضاف: “تتواجد خدمات الطوارئ في مكان الحادث وتم إخماد الحريق الآن. إن سلامة جميع الحاضرين في المباراة الليلة هي أولويتنا القصوى، وبالتالي تم إلغاء جميع الأحداث المخطط لها لاستقبال المدرج الغربي، بما في ذلك حفل الترحيب باللاعبين الجدد ووصول الفريق الأول”.

وسيواجه فريق مانشستر سيتي بعد قليل نظيره كلوب بروج البلجيكي، ضمن منافسات ختام مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.