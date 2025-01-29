أبو مازن: نقدر دور الرئيس السيسي ومواقف بلاده الثابتة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، عن بالغ تقديره للرئيس السيسي على مواقف مصر الثابتة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وأضاف الرئيس الفلسطيني: "مواقف مصر تتوافق مع القانون الدولي، وشعبنا متمسك بالبقاء على أرضه والصمود فيها ومكافحة أي محاولة لاقتلاعه منها إلى أي بلد آخر".

وتابع أبو مازن: "نثمن دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، والأولوية الآن لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتوفير المساعدات لأهله".



وواصل: "ثمة أولوية لاستلام السلطة إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لتولي الدولة مهامها في قطاع غزة".