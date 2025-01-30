الصليب الأحمر يصل إلى خان يونس لتسلم المحتجزين الإسرائيليين

وصل الصليب الأحمر إلى خان يونس لتسلم المحتجزين الإسرائيليين أربيل يهود وجادي موزيس ضمن الدفعة الثالثة لصفقة التبادل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأذاعت فضائية “القاهرة الأخبارية” فى نبأ عاجل عن، استعدادات لتسليم 3 محتجزين إسرائيليين و5 تايلانديين من مناطق بقطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال والشاباك تسلم الصليب الأحمر محتجزة إسرائيلية وهي في طريقها إلى القوات الاسرائيلية بقطاع غزة.

كما وضعت كتائب القسام قطعة سلاح "إسرائيلية" اغتنمها مقاتلوها من جنود عدو الصهيوني على طاولة تسليم المجندة في شمال غزة.

وإنتشر مقاتلو كتائب القسام في مدينة خان يونس، حيث سيتم تسليم أسرى إسرائيليين بمحيط منزل قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار.