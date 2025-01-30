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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عائشة باريم إلى السجن.. قصة سيدة ورطت نجوم تركيا

عائشة باريم
عائشة باريم
محمود نوفل
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أفادت تقارير إعلامية بأنه تم نقل عائشة باريم، مديرة أعمال عدد من النجوم الأتراك، إلى سجن سيليفري في إسطنبول بعد أن أدانتها المحكمة الجنائية.

وكانت عائشة باريم قد أدينت بتهم المساعدة في محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء واجبها، وذلك بعد احتجازها لمدة 3 أيام.

وأعلنت باريم أثناء تقديمها للمحكمة عن دخلها الشهري الذي يبلغ 250 ألف ليرة تركية، وكشفت أنها أسست شركة "D İletişim" منذ 23 عاماً، حيث عملت في صناعة الترفيه والمجالات الأخرى لمدة 10 سنوات قبل تأسيسها شركتها.

تدور التحقيقات حول أحداث حديقة غازي في عام 2013، حيث حاولت الحكومة آنذاك هدم الحديقة العامة، ما دفع الفنانين لقيادة تظاهرات حاشدة اعتراضاً على هذا القرار.

وعبرت باريم عن رفضها التام للاتهامات الموجهة إليها، حيث قالت: "أنا حزينة لأن قصتي التي كانت قصة نجاح بعد كل هذا الجهد، تحولت إلى قصة عار بهذه الطريقة، أتمنى أن تنتهي هذه الاتهامات".

تركيا المحكمة الجنائية عائشة باريم سجن سيليفري

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