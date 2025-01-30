آخر تحديث لسعر الأسماك اليوم 30-1-2025

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية استقرارا مع ختام تعاملات مساء اليوم الخميس، وفقا لأخر تداول سجله سوق العبور للجملة.

سعر السمك البلطي وقشر البياض

وبلغ سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو 75 جنيها و البلطي نمرة 2 نحو 70 جنيها للكيلو و الفيليه البلطي بـ250 جنيها و قشر البياض بـ 270 جنيها للكيلو و قشر البياض البلدي بـ110 جنيهات و الخليجي بـ100 جنيه، والقراميط والشيلان بـ 70 جنيها للكيلو.

سعر السمك المكرونة

وبلغ سعر كيلو السمك الثعابين نحو 550 جنيها والمكرونة الخليجي نحو 95 جنيها و المكرونة السويسي 130 جنيها للكيلو و البرانيس الإسكندراني بـ130 جنيها للكيلو و المكرونة المجمدة 60 جنيها للكيلو و سمك الموسي بـ330 جنيها للكيلو .

سعر الكابوريا

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري و السابيا نحو 330 جنيها للكيلو و القرش نحو 150 جنيها للكيلو و الحدادي بنحو 40 جنيها للكيلو و الكابوريا بـ150 جنيها للكيلو و المرجان نمرة 1 بنحو 270 جنيها و المرجان نمرة 2 نحو 140 جنيها للكيلو والمرجان المجمد بنحو 60 جنيها للكيلو و البربون نمرة 1 بنحو 320 جنيها للكيلو و البربون نمرة 2 بنحو 170 جنيها للكيلو والبربون المجمد بنحو 60 جنيها .

سعر الجمبري

وبلغ سعر كيلو السمك الدنيس نحو 260 جنيها للكيلو و الجمبري الجامبو بـ 670 جنيها للكيلو و الجمبري نمرة 1 بـ550 جنيها للكيلو والجمبري نمرة 2 بـ 470 جنيها .