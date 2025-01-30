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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الأسماك اليوم 30-1-2025

سعر الأسماك
سعر الأسماك
محمد صبيح
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شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية استقرارا مع ختام تعاملات مساء اليوم الخميس، وفقا لأخر تداول سجله سوق العبور للجملة.

سعر السمك البلطي وقشر البياض

وبلغ سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو 75 جنيها و البلطي نمرة 2 نحو 70 جنيها للكيلو و الفيليه البلطي بـ250 جنيها و قشر البياض بـ 270 جنيها للكيلو و قشر البياض البلدي بـ110 جنيهات و الخليجي بـ100 جنيه، والقراميط والشيلان بـ 70 جنيها للكيلو.

سعر السمك المكرونة

وبلغ سعر كيلو السمك الثعابين نحو 550 جنيها  والمكرونة الخليجي نحو 95 جنيها و المكرونة السويسي 130 جنيها للكيلو و البرانيس الإسكندراني بـ130 جنيها للكيلو و المكرونة المجمدة 60 جنيها للكيلو و سمك الموسي بـ330 جنيها للكيلو .

سعر الكابوريا

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري و السابيا نحو 330 جنيها للكيلو و القرش نحو 150 جنيها للكيلو و الحدادي بنحو 40 جنيها للكيلو و الكابوريا بـ150 جنيها للكيلو و المرجان نمرة 1 بنحو 270 جنيها و المرجان نمرة 2 نحو 140 جنيها للكيلو  والمرجان المجمد بنحو 60 جنيها للكيلو و البربون نمرة 1 بنحو 320 جنيها للكيلو و البربون نمرة 2 بنحو 170 جنيها للكيلو والبربون المجمد بنحو 60 جنيها .

سعر الجمبري

وبلغ سعر كيلو السمك الدنيس نحو 260 جنيها للكيلو و الجمبري الجامبو بـ 670 جنيها للكيلو و الجمبري نمرة 1 بـ550 جنيها للكيلو والجمبري نمرة 2 بـ 470 جنيها .

اخبار مصر مال واعمال سعر كيلو الجمبري سعر كيلو البلطي سعر المأكولات البحرية سعرر الأسماك اليوم

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