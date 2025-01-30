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مشاورات مصرية فرنسية حول نزع السلاح والموضوعات الاستراتيجية والأمنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مشاورات مصرية فرنسية حول نزع السلاح والموضوعات الاستراتيجية والأمنية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
قسم الخارجي
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عقد السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي جولة مشاورات ثنائية بالقاهرة مع السفير جيوم أولانيه مدير عام الشئون الاستراتيجية الأمنية ونزع السلاح بالخارجية الفرنسية، بمشاركة سفير فرنسا في القاهرة إيريك شوفاليه، والسفير أحمد الفاضلي نائب مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي. 

وصرح مساعد وزير الخارجية أن المشاورات ركزت على موضوعات السلم والأمن الدوليين، وعلى رأسها نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، والاستخدامات العسكرية للتكنولوجيات البازغة، ومنع سباق التسلح  في الفضاء الخارجي والسيبرانى، ومكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري. 

وأضاف "الجويلى" أن المشاورات عكست حرص البلدين على استمرار التنسيق وتبادل الرؤى على ضوء عضوية البلدين بمجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وفى العديد من المحافل الدولية المتخصصة ذات الصلة مثل مؤتمر نزع السلاح، مبرزاً  المبادرات المهمة التي تطرحها مصر في تلك المجالات لا سيما إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، والأولوية التي توليها حركة عدم الانحياز لنزع السلاح النووي.

الخارجية الفرنسية نزع السلاح سفير فرنسا في القاهرة السفير عمرو الجويلي مشاورات مصرية فرنسية إيريك شوفاليه

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