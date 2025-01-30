عشان تعالجها صح .. اكتشف أنواع التهابات الجيوب الأنفية

تعد الجيوب الأنفية من أكثر المشكلات الصحية التى تنتشر خلال فصلي الصيف والشتاء.

نعرض لكم في هذا التقرير أهم أنواع التهاب الجيوب الأنفية وفقا لما جاء في موقع pennmedicine

هناك ثلاثة أنواع من التهاب الجيوب الأنفية:

التهاب الجيوب الأنفية الحاد هو عندما تستمر الأعراض لمدة 4 أسابيع أو أقل وهو ناتج عن نمو البكتيريا في الجيوب الأنفية.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو عندما تستمر الأعراض وتورم الجيوب الأنفية لأكثر من 3 أشهر وقد يكون سببه بكتيريا أو فطريات.

التهاب الجيوب الأنفية شبه الحاد هو عندما تكون الأعراض والتورم موجودين لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر.

قد يؤدي ما يلي إلى زيادة خطر إصابة الشخص البالغ أو الطفل بالتهاب الجيوب الأنفية:

التهاب الأنف التحسسي أو حمى القش

تليّف كيسي

الذهاب إلى الحضانة

الأمراض التي تمنع الأهداب من العمل بشكل سليم

تغيرات الارتفاع (الطيران أو الغوص)

اللحميات الأنفية الكبيرة

تدخين

ضعف الجهاز المناعي بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو العلاج الكيميائي

