مفاجأة في أزمة شكوى بيراميدز ضد مشاركة جراديشار مع الأهلي

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن مفاجأة في أزمة شكوى بيراميدز بسبب عدم قانونية مشاركة جراديشار مع النادي الأهلي لعدم قيده مع الفريق.



تحدث إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد» عن أزمة شكوى بيراميدز لواقعة قيد جراديشار الوافد الجديد للنادي الأهلي، قائلًا:" موقف النادي الأهلي سليم، وموقف بيراميدز سليم، موقف الأهلي سليم لأن البطاقة الدولية للاعب وصلت للاتحاد المصري لكرة القدم، وبناء عليه طبع الاتحاد الكارنيه الخاص باللاعب، وبناء عليه شارك اللاعب في المباراة".

وأضاف إيهاب الكومي:" موقف بيراميدز أيضا سليم لأن بيراميدز صور قبل وبعد المباراة أن اللاعب مازال مقيدا في ناديه المجري، ولم يقيد في النادي الأهلي، وأخذ اسكرين شوت وأرسل للفيفا".

وأوضح لإيهاب الكومي: "الخطأ عند مين؟ المفروض أن أحدد على السيتيم اسم اللاعب وناديه الجديد وتوقيت القيد، ولكن حدث تقاعس من المسؤول بأن تأخر في رفع تلك البيانات على السيستم «تي إم اس»، وبالتالي أصبح مشكلة ومعضلة لدى الاتحاد".

وأتم إيهاب الكومي:" اتحاد الكرة أرسل إلى فيفا يستفتيه لأنها واقعة لم تحدث من قبل، الاتحاد الدولي لم يرد حتى الآن وهذه معلومة على عهدتي الشخصية، ولم يقل أن الموضوع شأن داخلي كما تردد، وأوكد أن كلا الناديين ليس له ذنب فيها".

