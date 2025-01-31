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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

7000 رحلة جماعية تضم 350 ألف زائر في الأسبوع الأول لمعرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور
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استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدروته الـ546، منذ انطلاق فعالياته الخميس، الماضي، مجموعة كبيرة من الرحلات للمؤسسات والهيئات والجامعات والمدارس المختلفة، كمن كافة محافظات الجمهورية.
وبلغ عدد الرحلات الجماعية التي زارت المعرض منذ الخامس الماضي حتى الآن قرابة الـ 7000 رحلة، بمشاركة نحو 350 ألف زائر، وهو يعكس مكانة المعرض كأحد أهم الفعاليات الثقافية في مصر والوطن العربي.


وتحرص الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الجهة المنظمة للمعرض، على توفير كافة الخدمات والتسهيلات للزائرين، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الرحلات الجماعية لزيارة المعرض، والمشاركة فيه فعالياته المقدمة في كافة فروع المعرفة، وإقتناء المؤلفات المتنوعة من دور النشر المشاركة.


ويواصل المعرض تقديم أنشطة ثقافية وتفاعلية متنوعة، تستهدف جميع الفئات العمرية، فضلًا عن العروض والتخفيضات التي تتيحها الهيئة المصرية العامة للكتاب على إصداراتها، ما يسهم في تعزيز الاهتمام بالقراءة ونشر الثقافة بين مختلف شرائح المجتمع.


ويواصل المعرض استقبال الجمهور حتى يوم 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب مصر والوطن العربي كافة محافظات الجمهورية مكانة المعرض

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