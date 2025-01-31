من أمام معبر رفح.. عضو التنسيقية لـ صدى البلد: المصريون أكدوا وحدتهم ضد مخطط التهجير

قال الدكتور مازن شقوير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المصريين بعثوا برسالة حاسمة للعالم من خلال مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية أمام معبر رفح، لرفض التهجير القسري والطوعي، الذي يسعى إليه مخطط الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على هامش مشاركته من أمام معبر رفح في الوقفة الاحتجاجية لرفض التهجير.

وأكد “شقوير” أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مصرية وعربية محورية، وأن السبيل الوحيد لحلها هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وليس تهجير أصحاب الأرض، مشددًا على أن مصر كانت وستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد أن هذا الحشد الوطني الكبير يعكس وحدة الصف المصري، قيادةً وشعبًا، في رفض أي مشاريع تهدد أمن واستقرار المنطقة، كما يبعث برسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يقف على قلب رجل واحد عندما يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية.