تذاكر سفر مجانية | 85 وظيفة برواتب مغرية في الإمارات.. والتقديم خلال ساعات

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتنسيق مع إحدى المجموعات التجارية الكبرى.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص تأتي في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل خارجية للشباب، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

التخصصات المطلوبة وعدد الوظائف المتاحة



وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف المتاحة تشمل عدداً من التخصصات في قطاع الأغذية والطهي، وجاءت على النحو التالي:

25 وظيفة لخباز حلواني.

20 وظيفة لشيف جزارة.

20 وظيفة لشيف أجبان.

20 وظيفة لشيف أسماك.

وأوضحت الوزارة أن الرواتب لهذه الوظائف تتراوح بين 3000 و3900 درهم إماراتي، مما يوفر فرصاً واعدة للشباب الباحثين عن عمل في الخارج.



كيفية التقديم على الوظائف



و لمن يرغب في التقديم لهذه الوظائف، يمكنهم التقديم عبر الرابط التالي: https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK، وذلك خلال ساعات.

الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف



ووضعت وزارة العمل عدداً من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لهذه الفرص، والتي تشمل:

حصول المتقدم على مؤهل تعليمي لا يقل عن مؤهل متوسط.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

امتلاك خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة المتقدم لها.



المزايا المقدمة للموظفين



وأكدت الوزارة أن جهة التوظيف توفر العديد من المزايا للعاملين لديها، والتي تتضمن:

تأمين صحي شامل.

تأمين على الحياة لضمان الأمان الوظيفي.

تذاكر سفر مجانية كل عامين، مما يتيح للموظفين فرصة زيارة عائلاتهم والاستمتاع بإجازاتهم.



وتسعى وزارة العمل من خلال هذه الفرص إلى دعم الشباب المصري وإتاحة فرص عمل جديدة لهم في الخارج، بما يساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتطوير مهاراتهم المهنية في بيئات عمل دولية.