الأمم المتحدة: السلطات الحالية بسوريا تمضي في الطريق الصحيح

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، أن السلطات الحالية في سوريا تمضي في الطريق الصحيح.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات لفضائية “العربية” أن السوريين بكل خلفياتهم يجب أن يشاركوا في بناء بلدهم.

وأشار جوتيريش إلى أنه من المهم أن تكون هناك عملية انتقالية شاملة في سوريا، لافتا إلى أنه لا تزال هناك أمور تقلقنا في سوريا.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، أمس الأول، الأربعاء، عن تنصيب أحمد الشرع رئيسا للفترة الانتقالية في سوريا التي تستمر لمدة 4 سنوات.

وفي أعقاب ذلك، أعلن الشرع عددا من القرارات، وعلى رأسها حل الجيش السوري، وحل البرلمان وحزب البعث والأجهزة الأمنية.

وألقى الشرع أول خطاب له بعدما أصبح رئيسا لسوريا، أمس الخميس، حدد فيه الأهداف الأساسية لإدارته المتمثلة في إرساء السلام واستعادة سمعة البلاد الدولية.

وأكد الشرع أهمية تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تعكس تنوع المجتمع السوري، مضيفا أن "الهدف الرئيسي هو إقامة حكومة انتقالية شاملة تمثل تنوع سوريا، بما في ذلك نساؤها ورجالها وشبابها".