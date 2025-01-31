جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شخصين في ريف القنيطرة السورية

توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة في بلدة طرنجة بريف القنيطرة السورية لاعتقال أحد المطلوبين.

كشفت مصادر لفضائية العربية، أن جيش الاحتلال اعتقل شخصين في قرية طرنجة بريف القنيطرة السورية.

وبعد سقوط نظام الرئيس السوري في الثامن من ديسمبر الماضي، احتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق جديدة في هضبة الجولان السورية، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل يومين، عزم تل أبيب إنشاء مهبط طائرات في منطقة جبل الشيخ.

يذكر أن نظام بشار الأسد سقط في الثامن من ديسمبر الماضي، بعد انسحاب الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة من مناطق درعا وإدلب وصولا إلى دمشق.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة أمس الأول الأربعاء تولي أحمد الشرع الحكم في سوريا لمدة 4 سنوات خلال المرحلة الانتقالية.

وفي أعقاب إعلان الشرع رئيسا لسوريا، أصدر عدد من القرارات الهامة والتي من بينها حل الجيش السوري والبرلمان وحزب البعث.