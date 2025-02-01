أخبار المنيا| توصيل مياه الشرب لـ 70 أسرة بسمالوط .. أيادي مصر تشارك بمعرض "بيزنس يا شباب"

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم فبعد عام من المعاناة تم توصيل مياه الشرب لـ 70 أسرة بحى شرق سمالوط ومشاركة وحدة أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية بمعرض "بيزنس يا شباب".

، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا يستقبل فى مكتبه الطفل أدهم الجمال تشجيعا لموهبته الفنية المواعدة.

بعد عام من المعاناة.. الانتهاء من توصيل المياه لـ 70 أسرة بحى شرق سمالوط بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من توصيل خط مياه شرب لـ 70 أسرة من أهالي حي شرق مدينة سمالوط،، دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية .

كان المحافظ خلال جولته الميدانية الأسبوع الماضي لمركز سمالوط قد التقى بعدد من الأهالي واستمع الى شكواهم بشأن انقطاع المياه بحى شرق، وعلى الفور، أصدر توجيهاته لشركة المياه بتوصيل خط رئيسي لسد احتياج الأهالي، وانهاء معاناة هذه الأسر .



محافظ المنيا.. وحدة أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية تشارك بمعرض “بيزنس يا شباب”



اعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا عن مشاركة وحدة أيادي مصر” للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة في فعاليات معرض “بيزنس يا شباب”، خلال الفترة من 25 يناير حتى 8 فبراير المقبل وذلك في إطار اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية.

وقالت شيماء نعمان، منسق وحدة “أيادي مصر” بالمنيا ، ان المحافظة تشارك في المعرض بمجموعة متميزة من الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها عروس الصعيد مثل الكليم اليدوي والاكسسوارات والمشغولات والسجاد اليدوي، مما يعكس أصالة التراث المصري ويجسد الطاقات الإبداعية المتفردة لفنانى وفنانات المحافظة.



محافظ المنيا يستقبل فى مكتبه الطفل أدهم الجمال تشجيعا لموهبته الفنية المواعدة



بصوت يحمل من الإحساس والموهبة الكثير، يقف الطفل أدهم الجمال أمام الحضور، مجسدًا بكلماته مشاعر الفخر والانتماء، ملقيًا قصيدته على مسامع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال فعاليات الملتقى الأول للمبدع الصغير.

بأسلوب مميز وأداء قوي، استطاع أدهم أن يجذب أنظار الجميع، ليبرهن على أن الإبداع لا يعرف عمرًا، وأن الشعر لا يزال يجد صداه في قلوب الأجيال الجديدة، جاء ذلك وسط تفاعل كبير من الحضور، الذين أشادوا بموهبته.

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