جيش الاحتلال ينهي استعداداته لتسلم الرهائن السبت

أنهي جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته يوم الجمعة لتسلم الرهائن ياردين بيباس (35 عاماً)، وعوفر كالديرون (54 عاماً)، وكيث سيجل (65 عاماً) من قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال مساء اليوم أنه يستعد لاحتمال مغادرة الرهائن غزة من أكثر من مكان، بما في ذلك من الجزء الجنوبي من قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

ووفقاً للتقييمات، سيتم نقل جميع الرهائن عند مغادرتهم غزة، تحت حراسة قوات جيش الاحتلال، إلى منشأة الاستقبال في رعيم، حيث سيتلقون الرعاية الجسدية والنفسية من المتخصصين حسب الحاجة وسيكونون قادرين على الاستعداد قبل لقاء عائلاتهم.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن أفراد العائلة سينتظرون في منشأة الاستقبال للالتقاء بهم، وبعد ذلك سيتم نقلهم إلى مستشفيي إيخيلوف وشبا.

ويستعد الجيش لاحتمال الإخلاء الطبي العاجل، وفي هذه الحالة ستنقلهم المروحيات مباشرة إلى مركزي سوروكا أو برزيلاي الطبيين دون التوقف في مركز الاستقبال.