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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية.. وتخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
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شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:
محافظ الوادي الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فتح باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل ٢ فبراير ٢٠٢٥ ولمدة ١٥ يومًا.

وأشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم في الوادي الجديد، أنّه يتم تلقّي طلبات التظلمات بإدارة شئون الطلبة بمقر مديرية التربية والتعليم (القديمة)، مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر لإنهاء إجراءات تقديم التظلم.

يأتي ذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٩ ٪، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

محافظ الوادي الجديد: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تخفيض سعر متر مقابل التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣، وذلك بجميع مدن المحافظة ووفقًا لنوع المخالفة، تيسيرًا على المواطنين ومراعاةً للبعد الاجتماعي، في ضوء جهود المحافظة لحثّ المواطنين على تسوية أوضاعهم. حيث تقرر أن تكون نسب التخفيض كالآتي:
🔸️السكني ٦٠%
🔸️الصناعي ٤٠%
🔸️الإداري ٣٠%
🔸️التجاري ٢٥%
على أن يستمر مقابل التصالح للمتر المربع بالنسبة للقرى
(٦٥ جنيه) طبقًا لموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.

يأتي في إطار جهود المحافظة لتيسير إجراءات التقنين والتصالح في مخالفات البناء للمواطنين اتساقًا مع توجهات الدولة.

محافظ الوادي الجديد يُرحّب بالأفواج المشاركة في ملتقى الجامعات المصرية

أكّد اللواء  محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وصول أفواج الجامعات المُشاركة في الملتقى الأول لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والذي يستمر لمدة ٤ أيام، ويضم ٢٣٠ طالب وطالبة بالإضافة للمشرفين من ١٤ جامعة تشمل: (أسوان - الأقصر - جنوب الوادي - سوهاج - العريش - أسيوط - أزهر أسيوط - المنيا - بني سويف - مطروح - بورسعيد - الفيوم - قناة السويس - الوادي الجديد).

ورحّب المحافظ بضيوف المحافظة راجيًا لهم إقامة طيبة، معربًا عن سعادته لاستضافة وتنفيذ أول رحلة من الملتقى بالوادي الجديد، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والوزارة، ووحدة التضامن بجامعة الوادي الجديد ووحدات الجامعات على مستوى الجمهورية، لافتًا أنه تم إعداد برنامج متكامل لزيارة مختلف المناطق الأثرية والمشروعات بعدد من مراكز المحافظة.


جامعة الوادي الجديد تستقبل متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية

تستضيف جامعة الوادي الجديد، ملتقى متطوعى وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات وذلك برعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد واشراف الاستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجي والاعلامى والمنسق العام لمشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات واشراف الاستاذ الدكتور جمال حسن منسق عام الانشطة بالجامعة وذلك فى الفترة من 30/1/2025 وحتى 2/2/2025 .

ويأتي ذلك فى إطار التنسيق والتعاون بين جامعة الوادى الجديد ووزراة التضامن الاجتماعي.

ويتضمن الملتقى زيارات للمواقع السياحة والاثرية بمركز الخارجة والداخلة وبلاط بهدف التعرف  على المعالم السياحية والاثرية والمقومات التنموية بالوادى الجديد.

محافظ الوادي الجديد فعاليات الوادي الجديد

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