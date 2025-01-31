الوفد: قررنا الذهب إلى رفح الإثنين لدعم مصر وغزة ضد التهجير

قرر حزب الوفد برئاسة د. عبد السند يمامة، الذهاب الى مدينة رفح وأعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الوفد بمجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الحزب من كافة المحافظات، وذلك صباح الاثنين بهدف تقديم المساندة اللا محدودة لإخواننا فى غزة تضامنا مع الشعب الفلسطينى فى قضيته العادلة وان نصدر للعالم اجمع اننا يد واحدة امام التهديد الخارجي.

وأشار الحزب إلى أن ذلك يأتي فى ظل هذه الظروف بالغة الحساسية والاهمية التي تتعرض لها البلاد والهجمة الشرسة من القوى الخارجية من أجل تهجير الفلسطينين قصرا الى سيناء المصرية ونحن فى حزب الوفد نؤمن إيمانا تاما بأن المصلحة العليا للبلاد تأتى فى المقام الأول للحزب فنحن فى حزب الوفد نقدر المسئولية التاريخية الملقاه على عاتق القيادة المصرية.

وأعلن حزب الوفد مساندته بلا حدود للرئيس عبدالفتاح السيسى ضد اى مخطط للنيل من أمن مصر القومي.