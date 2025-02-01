أحمد فهيم شقيق عمرو سعد في مسلسل سيد الناس وخالد الصاوي والده

يواصل الفنان أحمد فهيم تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل “ سيد الناس ” ، والمقرر ان يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد .

ومن المقرر ان يجسد الفنان أحمد فهيم فى دور شقيق عمرو سعد والفنانة إلهام شاهين فى دور والدته ، بينما يجسد الفنان خالد الصاوي دور والده .

مسلسل سيد الناس يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم ومنهم عمرو سعد وإلهام شاهين وسلوي عثمان وخالد الصاوي وبشري وأحمد زاهر ومنة فضالي وإنجي وجدان وملك أحمد زاهر وأحمد فهيم ، قصة خالد صلاح وسيناريو وحوار محمد سامي وإخراج محمد سامي .

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس ، فى إطار إجتماعي حول أحدي العائلات الكبري ، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسًا علي عقب

ويشارك الفنان أحمد فهيم فى فيلم قصر الباشا ، الفيلم من بطولة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، مايان السيد امير صلاح ،الدين، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.