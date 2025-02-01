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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصليب الأحمر يتسلم رهينة يحمل الجنسية الأمريكية في خان يونس

الأسرى الإسرائيليين
الأسرى الإسرائيليين
قسم الخارجي
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وصلت سيارات الصليب الأحمر الدولي يوم السبت إلى مدينة  خان يونس ومدينة غزة لتسلم 3 رهائن إسرائيليين، من فصائل المقاومة الفلسطينية في إطار تنفيذ الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي طبقا لبنود اتفاق غزة.


وتسلم الصليب الأحمر رهينة تحمل الجنسية الأمريكية في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. 
واحتشد مئات الفلسطينيين في ميناء غزة حيث من المقرر تسليم أسير إسرائيلي إلى الصليب الأحمر وسط انتشار مكثف لعناصر "القسام". 


ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتسلم الرهائن ياردين بيباس (35 عاماً)، وعوفر كالديرون (54 عاماً)، وكيث سيجل (65 عاماً) من قطاع غزة. 


وذكر جيش الاحتلال مساء الجمعة أنه يستعد لاحتمال مغادرة الرهائن غزة من أكثر من مكان، بما في ذلك من الجزء الجنوبي من قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.


وفي نفس السياق، كشفت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، يوم الجمعة، عن الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين المقرر الإفراج من سجون الاحتلال الإسرائيلي عنهم يوم يوم السبت.


وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني أن عدد المفرج عنهم يبلغ 183 معتقلا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.

خان يونس الجنسية الأمريكية الصليب الأحمر

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