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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سبب وفاة مشيرة عيسى.. ومعلومات لا تعرفها عن عازفة البيانو

مشيرة عيسى
مشيرة عيسى
سعيد فراج
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رحيل عازفة البيانو مشيرة عيسى عن عالمنا جاء بمثابة صدمة كبيرة لعشاقها ومحبيها، وجاء وفاتها لتترك ورائها ارث من الأعمال والنجاحات التى قدمتها طوال عمرها الفنى. 

ونرصد فى التقرير التالى معلومات عن عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى وسبب وفاتها.

أسباب وفاة مشيرة عيسى 

كانت العالمية مشيره عيسي كشفت فى لقاء نادر لها فى برنامج “الستات ميعرفوش يكذبو” عن أصيبتها بمرض السرطان فى الثدي من الدرجة الثانية، ولكنها تغلبت عليه وتعافت منه قبل أن يهاجمها مرة أخرى لتفارق الحياة هذه المرة تاركة ورائها أعمال كثيرة.

من هى مشيرة عيسى 

يشار إلى أن مشيرة عيسى حاصلة على الدبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984.

نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987، وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة، منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا (إيطاليا).

وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج، منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982، وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987.

وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية.

قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج، بالإضافة إلى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988، وتشغل حالياً منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة.

وقد تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 100 شخصية نسائية مؤثرة في مجال الموسيقى. 

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