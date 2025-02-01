الجيش اللبناني يستعد للانتشار في منطقة عيترون بمحافظة النبطية

أفادت وسائل إعلام لبنانية يوم السبت بأن الجيش اللبناني يستعد للانتشار في منطقة عيترون في محافظة النبطية.

وينتظر الجيش اللبناني تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي التزامها للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالانسحاب من البلدة خلال النهار، بحسب ما أوردته صحيفة الأخبار اللبنانية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة أنه اعترض صاروخًا اعتراضيًا أطلق على "هدف جوي مشبوه" فوق منطقة زرعيت على الحدود اللبنانية.

وشن جيش الاحتلال غارة على منطقة البقاع في لبنان، أسفرت عن استشهاد لبنانيين وإصابة 10 آخرين بجروح.